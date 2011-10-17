Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Eurovision'da Türkiye'yi kim temsil edecek?

Atiye Eurovısıon'da

Eurovision'da Türkiye'yi kim temsil edecek?

Atiye Eurovısıon'da

17 Ekim 2011 Pazartesi 09:55
Eurovision'da Türkiye'yi kim temsil edecek?
banner238

Geçenlerde bir şey duydum, inanmadım. Bu yıl Eurovision’da ülkemizi Atiye’nin temsil edeceği kesinleşmiş.

İşin bu kadar erken bitirilmesinde Atiye’nin babasının özel bağlantılarının etkili olduğu söyleniyor. Atiye Deniz, bana sorarsanız çoktan hak etti Eurovision’a gitmeyi. Başarılı da olacaktır. Ancak TRT yetkililerine öyle özel bağlantı falan sökmez değil mi? Önemli olan Türkiye’nin kazanacağı başarı ve en doğru ismi seçmektir. Yoksa geçen sene şiddetle Atiye’den kaçarken bu sene bu kadar erken Atiye’yi seçmeleri herkesin kafasını karıştırabilir.

ALANSON’UN MUTLU ŞARKILARI Hatırlarsanız geçen hafta MFÖ’nün yeni albümünden yola çıkarak Mazhar Alanson’un şarkı yazarlığı üzerine iki çift laf etmiştim. Vatan Gazetesi yazarı Sanem Altan bu tavrımı cesur bulmuş. Ama koyduğum teşhisi de nezaketle eleştirmiş. Özellikle de şu lafıma takılmış Sanem: “Türkiye’nin başına gelmiş en iyi şarkı yazarlarından Mazhar Alanson bir süredir iyi şarkı yazamıyor, çünkü kendini taklit ediyor. Bir aşk şarkısını aşık değilken yazmak zor.” Sanem’e göre MFÖ şarkılarının MFÖ şarkılarına benzemesi normalmiş. İşin aşk tarafıysa bizi ilgilendirmiyormuş.

Bu vesileyle açıklamak isterim. Evet haklı Sanem, her grubun bir ‘sound’u vardır. Ama MFÖ şarkıları birbirine benzemez. Öncelikle Mazhar Alanson şarkıları Fuat Güner şarkılarına hiç benzemez. İki şarkının yaklaşımı arasındaki farkı hemen anlarsınız. Ama evet MFÖ’nün bir sound’u vardır, o apayrı bir şeydir... Şarkı kolay gelmez Türkiye’nin en iyi şarkı yazarlarından Alanson’un kendini taklit ediyor olmasının nedeni de sembolik olarak ‘aşk’tır. Aşk acısı çeken birinin yazdığı aşk şarkısıyla ‘mutlu’ bir adamın yazdığı şarkının arasındaki farkı hemen anlarsınız. Hele söz konusu kişi Alanson kadar derinse...

Aşk acısı çekmiyorsanız, aşkınızla mutluysanız ne olur? Eskisi kadar güçlü şarkılar gelmemeye başlar. Siz ne yaparsınız, farkında olmadan kendi iyi şarkılarınızı taklit edersiniz. Olan da budur bana göre. Yoksa herkesin aşkıyla ne işim olur Sanem... Bodrum’un meşhur ‘sarı yaz’ı süratle devam ediyor. Yazın buraya akın eden ‘Bodrum severler’, kış geldi mi yerlerini Bodrum’un sonbaharını, kışını ‘bir başka sevenler’e bırakıyorlar. Sonra bir ayağı Bodrum’da bir ayağı İstanbul’da olanlar; İstanbul’la bağlantısını kesmiş, tamamen Bodrumlu olmuşlar var. Ve bağlantısını kesenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Eskiden 30’larının başında tası tarağı toplayıp Bodrum’a yerleşen çok insan yoktu. Daha az tasa, daha yavaş ve minimal bir hayat... Azıcık aşım, kaygısız başım...

Mümkün mü? Demek ki mümkün olabiliyor. Ne işim var Myndos yolunda? Ama bir de Gümüşlük var... Myndos... Doğal cennet. Her ne kadar son yıllarda Cihangir’in ‘yazlığı’ haline gelmesinden hicap duyuyor olsam da, Gümüşlük bir başka... SİT alanı olmasından ötürü deniz hâlâ temiz Bodrum’un diğer bölgelerine göre... Gümüşlük’ün bir de akademisi var. Yazar Latife Tekin’in 1995 yılında tırnaklarıyla kurduğu ve herkesin bir tarafından tuttuğu özel bir alan Gümüşlük’ün içinde... Birçok farklı disiplinden sanatçı ve düşünce insanı gelip kamp kuruyor akademide... Yeni sanat ve düşünce ufukları açılıyor. Bir süre önce farklı bir ufuk açmak istedi Latife Tekin. Gönüllülerden oluşan ekibiyle birlikte bir defile hayal etti. Sanatla dikişi bir ara getirmeyi...

Merve İldeniz, sanat ve dikiş İşte geçen cumartesi Gümüşlük Akademi’de gerçekleşen Sarı Yaz Defilesi böyle doğdu. Giysi tasarımcısı Taylan Alkan, seramik sanatçısı Can Usluer ve keçe sanatçısı Alessandra Scognamillo bir araya geldi ve ortak bir tasarıma imza attılar. Defile tamamen Gümüşlük Akademi yararına yapıldı. Sesçisi, ışıkçısı herkes gönülle çalıştı bu defile için. Kimse “Cebimden masraf ettim” demedi, kendini akademiye vakfetti. Tabii o güzel defilenin oluşmasında çoktandır Bodrum’da yaşayan manken Merve İldeniz’in payı büyük. İnsanın ‘eski manken’ demeye dili varmıyor.

Uzun aradan sonra podyuma çıktı Merve. Gözlerimizi kendisinden alamadık. Defilenin diğer mankenleri arasında Ebru Ürün, Eylem Şenkal gibi efsane top modeller vardı. Bodrum’da ve Gümüşlük’te sarı yaz devam ediyor. Huzur var, sakinlik var, sanat var, hatta şimdi moda var. Eğlence için yeniden yazın gelmesini bekleyeceksiniz. Sahi; İstanbul-Bodrum uçak biletleri ve otel fiyatları bu denli ucuzlamışken neden gidip yerinde görmüyorsunuz?

Son Güncelleme: 17.10.2011 09:55
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTemsilciYarışmaAtiyeEurovısıon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim