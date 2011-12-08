Eurovision İçin Kim Seçilecek?

26 Mayıs 2012'de Azerbaycan'da yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması için Atiye ile Hande Yener arasındaki rekabet iyice kızıştı...

Kral TV’nin düzenlediği, ‘Türkiye’yi 2012 yılında Eurovision’da kim temsil etmeli?’ anketinden halkın oylarıyla güzel popçu Atiye ilk sırada çıktı. Atiye 50 bin kişinin katıldığı ankette oyların yüzde 31’ini aldı.



Sanat dünyasının ünlü isimleri de aynı soruya “Atiye” cevabını verdi.



Ankette Murat Boz’un arkasında üçüncü sırada yer alan Hande Yener’e ise sürpriz bir isimden destek geldi. Demet Akalın, Twitter’da başlatılan, ‘Eurovision’a Hande Gitsin’ kampanyasına destek verdi. Akalın küs olduğu Yener için, “Bence de Hande gitmeli, çok net” dedi.