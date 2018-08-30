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Europol'den 'aşırı sağcı şiddet' uyarısı

Europol'den 'aşırı sağcı şiddet' uyarısı

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:23
Europol'den 'aşırı sağcı şiddet' uyarısı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın (Europol), Almanya'nın Chemnitz kentinde göçmen karşıtı gösteriler düzenleyen aşırı sağcı gruplar hakkında Haziran ayında ciddi uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

 

Europol'ün Haziran ayında yayımlanan yıllık terör raporunda, Avrupa'da özellikle mülteci akınından sonra giderek daha fazla hissedilen "aşırı sağcı şiddete" yönelik kaygılar dile getirildi.

 

Belçika'da yayımlanan De Morgen gazetesinin haberine göre, Europol'ün raporunda Almanya'daki aşırı sağcı gruplara geniş yer verildi.

 

Almnaya’nın Chemnitz kentinde sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek göçmen karşıtı olayları başlatan ve "Nazi yanlısı" görüşlere sahip oldukları belirtilen NPD Gençlik Örgütü, Pegida, Dritte Weg ve Die Rechte gibi örgütlerin isimleri, Europol raporunda da ön plana çıkıyor.

 

Bu örgütlerin "Identitäre Bewegung" (Kimlik Hareketi) adlı organizayon tarafından yönlendirildiği belirtilen raporda, aşırı sağcı şiddetin cihatçılarla birlikte Avrupa'da yükselen tehdit olduğu vurgulandı.

 

GİDEREK DAHA FAZLA SUÇ İŞLİYORLAR

 

Europol'e göre Identitäre Bewegung, Avrupa'daki aşırı sağcı gruplar arasında bağlayıcı bir rol üstleniyor. Bu grup, Akdeniz'de kendi gemileri ile Afrika'dan gelen sığınmacıları durdurmaya çalıştı.

 

Alman Federal Meclisi'ndeki tartışmalarda da özellikle Alman Kimlik Haraketi üyesi grupların giderek daha fazla suç işledikleri ortaya çıktı. Meclis raporlarına göre, aşırı sağcılar geçen Nisan ayından bu yana dayak, yaralama, kışkırtma gibi 114 cezaya tabi olaya karıştı.

 

Aşırı sağcı şiddetin hızla yükseldiği ülkelerden biri de Belçika. Aşırı sağcı Flaman örgüt "Schild & Vriendin" (Kalkan ve Arkadaşları), Alman Kimlik Haraketi ile bağlantı içinde. Flaman örgüt, bu yıl solcu sendika ve örgütlerin eylemine yönelik saldırı ile gündeme gelmişti.

 

AB Polis Örgütü'ne göre, 22 Mart 2016'daki Brüksel saldırıları sonrası kurulan İslam karşıtı "La Meute Belqieu" de güvenliği tehdit eden örgütlerden biri.

 

Geçen hafta sosyal medya üzerinden "Belçika'daki camileri ateşe verme" çağrısı yapan bu grubun yanı sıra, Soldiers of Odin (Odin Askerleri) adlı Finlandiyalı neo Nazi hareketi de sivil örgütlenme içinde.

 

Son Güncelleme: 30.08.2018 17:13
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