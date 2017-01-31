Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Ocak 2017 Salı 13:55

Euro Bölgesinde İşsizlik Geriledi

Euro Bölgesinde işsizlik, geçen yılın aralık ayında yüzde 9,6’ya gerileyerek, 2009 yılının mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Euro Bölgesinde İşsizlik Geriledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK YÜZDE 9,6 İLE MAYIS 2009’DAN BU YANA GÖRÜLEN EN DÜŞÜK SEVİYEYE İNDİ

AB'DE GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 18,6 OLARAK BELİRLENDİ

Frankfurt, 31 Ocak 17 : Euro Bölgesinde işsizlik, geçen yılın aralık ayında yüzde 9,6’ya gerileyerek, 2009 yılının mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, 2016 yılının kasım ayındaki yüzde 9,7 düzeyinden aralık ayında yüzde 9,6’ya düştü. 2009 yılının mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye inen işsizlik, aynı zamanda yüzde 9,8 olan piyasa beklentisinin de altında gerçekleşti.

Daha önce yüzde 9,8 olarak açıklanan kasım ayı işsizliği yüzde yüzde 9,7’ye revize edildi.

28 üyeli Avrupa Birliğinde (AB) ise işsizlik aralıkta önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,2 seviyesinde kaldı. Bu da AB’de 2009 yılının şubat ayından bu yana görülen en düşük işsizlik olmaya devam etti.

AB’nin kasım ayı işsizliği ise yüzde 8,3’ten 8,2’ye düşürüldü.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 20 milyon 65 bin olurken, bunun 15 milyon 571 bini Euro Bölgesinde yer aldı. İşsiz sayısı, bir önceki aya göre AB’de 159 bin, Euro Bölgesinde 121 bin azalırken geçen yılın aralık ayına göre ise AB’de 1 milyon 839 bin ve Euro Bölgesi’nde 1 milyon 256 bin geriledi.

AB'DE İŞSİZLİK 24 ÜLKEDE AZALDI

AB’de aralık ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 3,5’le Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı yüzde 3,9’la Almanya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 23’le Yunanistan (Ekim 2016 verisi) ve yüzde 18,4’le de İspanya’da kaydedildi.
Bir yıl öncesine kıyasla aralıkta AB’de işsizlik oranı 24 ülkede gerilerken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Estonya ve Danimarka’da ise arttı. Bu dönemde işsizlik oranında azalışın en fazla görüldüğü ülkeler Hırvatistan, İspanya ve Portekiz olarak belirlendi.

AB'DE GENÇ İŞSİZLİK 18,6 SEVİYESİNDE

25 yaş altı genç işsiz sayısı aralıkta AB'de 4 milyon 219 bin olarak ölçülürken bunun 2 milyon 957 bini Euro Bölgesinde belirlendi. 2015 yılının aralık ayına göre genç işsiz sayısı AB’de 196 bin ve Euro Bölgesinde 88 bin geriledi.

Genç işsizlik oranı da AB’de 18,6, Euro Bölgesinde yüzde 20,9 olarak ölçüldü.

Aralık ayında en düşük genç işsizliğe sahip ülke yüzde 6,5 ile Almanya olurken, en yüksek genç işsizlik yüzde 44,2 ile Yunanistan’da (Ekim 2016 verisi), yüzde 42,9 ile İspanya’da ve yüzde 40,1’le de İtalya’da kaydedildi.

(AA/ÖZ/ŞEB)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsanlığın Bilinen 'İlk Atası' Bulundu İnsanlığın Bilinen 'İlk Atası' Bulundu
Çin, Mars Ve Jüpiter'i Keşfedecek Çin, Mars Ve Jüpiter'i Keşfedecek
Yemen'deki Olaylar Yemen'deki Olaylar
Kenya'da "1 Dolarlık Düğün" İnternet Fenomeni Oldu Kenya'da "1 Dolarlık Düğün" İnternet...
Yunanistan Dışişleri Bakanı Müsteşarı Güney’e Gidiyor Yunanistan Dışişleri Bakanı Müsteşarı Güney’e...
ABD'den İran İçin Acil Toplantı Çağrısı ABD'den İran İçin Acil Toplantı Çağrısı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

İnsanlığın Bilinen 'İlk Atası'...

Haberi Oku