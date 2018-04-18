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Euro Bölgesi\'nde Yıllık Enflasyon Yükseldi

Frankurt, 18 Nisan 18 : Euro Bölgesi\'nde mart ayı nihai yıllık enflasyon yüzde 1,3’e yükseldi.

Euro Bölgesi\'nde Yıllık Enflasyon Yükseldi

Frankurt, 18 Nisan 18 : Euro Bölgesi\'nde mart ayı nihai yıllık enflasyon yüzde 1,3’e yükseldi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:32
Euro Bölgesi\'nde Yıllık Enflasyon Yükseldi
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Frankurt, 18 Nisan 18 : Euro Bölgesi\'nde mart ayı nihai yıllık enflasyon yüzde 1,3’e yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi\'nin (Eurostat) yayımladığı nihai verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde şubat ayında yüzde 1,1 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,3’e çıktı. Daha önce yayımlanan öncü bildirimde mart ayı yıllık enflasyon yüzde 1,4 seviyesinde açıklanmıştı.
Bölgede, mart ayında nihai yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 1 arttı.
Euro Bölgesi’nde mart ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 2,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 2 ile enerji, yüzde 1,5 ile hizmetler ve yüzde 0,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.
AB’DE YILLIK ENFLASYON 6 ÜLKEDE AZALDI
Avrupa Birliği\'nde ise (AB) şubatta yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,5’e yükseldi.
AB’de martta en düşük yıllık enflasyon yüzde eksi 0,4 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi, yüzde 0,2 ile Yunanistan ve yüzde 0,4’e de Danimarka’da kaydedildi. En yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler ise yüzde 4’le Romanya, yüzde 2,92\'la Estonya ve yüzde 2,5’le de Slovakya ile Litvanya oldu.
AB’de verisi mevcut ülkeler arasında yıllık enflasyon şubat ayına kıyasla mart ayında 6 ülkede azalırken, 15 ülkede arttı, 6 ülkede ise değişmedi
ENFLASYON, ECB HEDEFİNİN ALTINDA

Öte yandan, enflasyon verisi, Euro Bölgesi\'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası\'nın (ECB) hedeflediği seviyenin altında kalmaya devam etti.
ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadede yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.
(AA/ÖZ/ÖK)
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