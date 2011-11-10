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Euro Bölgesi'nin İtalya'yı Kurtarma Planı Yok

İtalya'nın gelecek 12 ayda 326 milyar Euro’luk borcunu çevirmesi gerekiyor

Euro Bölgesi'nin İtalya'yı Kurtarma Planı Yok

İtalya'nın gelecek 12 ayda 326 milyar Euro’luk borcunu çevirmesi gerekiyor

10 Kasım 2011 Perşembe 14:41
Euro Bölgesi'nin İtalya'yı Kurtarma Planı Yok
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Euro Bölgesi'nin, borçlanma seviyeleri hızla yükselen İtalya için finansal kurtarma planları olmadığı bildirildi.

Euro Bölgesi'nden bir yetkili yaptığı açıklamada, ''Finansal yardım muhtemel değil'' dedi. Euro Bölgesi'nin Roma yönetimine ihtiyati kredi hattını genişletmeyi düşünmediğini, İtalya'nın borçlarını ödeyeceği konusunda yatırımcılara güvence vermesi gerektiğini belirten yetkili, ''Onlar faiz getirilerinin haklı olmadığını kanıtlamalı, çünkü değil. Güvence konusunu İtalya kendisi yeniden sağlamalı. Biz sadece kenardan yardımcı olabiliriz'' diye konuştu.

Euro Bölgesi'nden üst düzey bir diplomat da bölge ülkelerinin, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) alternatif olmadığı için İtalya'yı destekleyeceğini umduğunu ifade etti.

Başka bir yetkili ise, ''İletişim hatlarının çok açık olduğunu, ancak ECB'nin (İtalya'yı desteklemek) için açıklama yapmayacağını'' kaydetti.

ECB dün, İtalya'nın 2 yıl ve 10 yıl vadeli tahvillerinin faiz oranlarındaki hızlı artışı durdurmak için agresif biçimde İtalyan tahvilleri satın almıştı.

İrlanda ve Portekiz, borçlanma maliyetlerinin yüzde 7 seviyeleri aşması üzerine Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) kurtarma paketlerini kabul etmişti.

İtalya'nın gelecek 12 ayda 326 milyar Euro’luk borcunu çevirmesi gerekiyor.

Son Güncelleme: 10.11.2011 14:41
Anahtar Kelimeler:
BorçEuroItalyaFinans
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