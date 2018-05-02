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“Euro Bölgesi Ülkelerinde Ekonomik Ortam Bozuldu“

Euro Bölgesi Ifo Ekonomi İklimi Endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde 31,1 puana geriledi.

“Euro Bölgesi Ülkelerinde Ekonomik Ortam Bozuldu“

Euro Bölgesi Ifo Ekonomi İklimi Endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde 31,1 puana geriledi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:46
“Euro Bölgesi Ülkelerinde Ekonomik Ortam Bozuldu“

 Euro Bölgesi Ifo Ekonomi İklimi Endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde 31,1 puana geriledi.

 

Merkezi Münih'te bulunan(Ifo) Euro Bölgesi'nin 2018 yılı ikinci çeyrek ekonomik görünümüne ilişkin gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımladı.

 

Ankete ilişkin yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğinde 43,2 puan olan Ifo Euro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi'nin ikinci çeyrekte 31,1 puana indiği kaydedildi.

 

Uzmanların mevcut ekonomik durumu çok iyi olarak değerlendirmeye devam ettikleri, ancak ekonomik beklentilerini önemli ölçüde geri ölçekledikleri aktarılan açıklamada “Bunun sonucunda ekonomik yükselme yavaşlayacaktır. Uzmanlar, bu yıl için yüzde 2,2, 2017 yılında yüzde 2,4 büyüme bekliyor.” denildi.

 

“BU YILKİ ENFLASYON BEKLENTİSİ AŞAĞI ÇEKİLDİ”

 

Açıklamada, Euro Bölgesi'ndeki tüm önemli ülkelerde ekonomik ortamın bozulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

 

“Tek istisna, iklim göstergesinin 2017 sonunda durgunluğun ardından yeniden yükseldiği İspanya oldu. İtalya'da ekonomik iklim çok yoğun bir şekilde bozuldu ve uzmanlar hem mevcut ekonomik durum hem de beklentilerini olumsuz değerlendirdiler. Almanya ve Fransa'daki anket katılımcıları da geleceğe dair daha kötümser görüş bildirdiler, ancak mevcut ekonomik durum hakkındaki değerlendirmeleri sıkı bir şekilde olumlu gerçekleşti.”

 

Ankete katılan uzmanlardan bazılarının, yurt içi yatırım, özel tüketim ve ihracat talebinin görünümü konusunda çok daha fazla olumsuz olduğu ifade edilen açıklamada, bu yılki enflasyon beklentisinin ise aşağı doğru yüzde 1,6'ya çekildiği bildirildi.

 

Açıklamada ayrıca anket katılımcılarının, kalifiye personel sıkıntısını büyüme üzerinde bir kısıtlama olarak gösterdiği ifade edildi.

 

Son Güncelleme: 02.05.2018 14:14
Anahtar Kelimeler:
EuroülkelerEkonomiBOZULDU
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