Euro Bölgesi Liderleri Krizle Müdahale İçin Anlaştı

AB zirvesinin ardından toplanan EURO Bölgesi liderleri, Avrupa'daki borç kriziyle kapsamlı mücadele için 5 maddelik kapsamlı strateji üzerinde uzlaştı.

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, detayları üzerinde çalışılarak çarşamba günü düzenlenecek EURO Bölgesi zirvesinde son halini alacak kapsamlı stratejinin ana başlıklarını şöyle anlattı:

EURO Bölgesi hükümetleri kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini ve büyümenin güçlendirilmesini güvence altına almak için harekete geçecek. Bu kapsamda mali hedeflerin tutturulması ve yapısal reformların hızlandırılmasına tam saygı gösterilecek. Aşırı borçlu ülkeler taahhütlerini yerine getirecekleri konusunda EURO Bölgesi'nin kalan üyelerini ikna edecek.

Yunanistan'ın borç sorununa sürdürülebilir çözüm bulunacak. Çarşamba günü ilan edilecek yeni kurtarma paketinde özel sektörün de katkısıyla Yunanistan'ın borçları kırpılacak.

Borç krizinin yayılma riskine karşı yeterli 'ateş duvarı' örülecek. Bu kapsamda Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun yetki ve kaynakları azami ölçüde artırılacak.

Avrupa bankacılık sektörüne güven yeniden tesis edilecek. Bunun için bankalara koordineli sermaye enjeksiyonu yapılacak.

EURO Bölgesi'nde mali entegrasyon derinleştirilecek.