Euro Bölgesi Liderleri ,Borç Krizine Çözüm Konusunda Uzlaştı

PAPANDREU: “ANLAŞMA YUNANİSTAN İÇİN YENİ BİR ÇAĞ”

Brüksel, 27 Ekim 11 (T.A.K.): Euro Bölgesi liderleri, Yunanistan'ın borçlarını azaltmak ve Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nu güçlendirmek için dün gece boyu devam eden görüşmelerde karara vardı.

Brüksel'de sabahın erken saatlerine dek süren görüşmelerin ardından Euro bölgesine üye ülkelerin liderleri, AB içindeki mali krizin çözülmesinde hayati rol oynayacak bir anlaşmaya vardıklarını duyurdular.

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Yunanistan'ın borçlarını üstlenen özel bankaların yüzde 50'ye varan kayıpları kabul ettiklerini duyurdu.

Sarkozy ayrıca, Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun elindeki kaynakları mevcut 440 milyar Euro’dan 1, 4 trilyon Euro seviyesine çıkardıklarını ilan etti.

10 saati aşkın devam eden görüşmeler sonrası Sarkozy, anlaşmanın mali krize güvenilir bir yanıt oluşturduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, alınan önlemlerin borç krizinin daha büyük ekonomilere yayılmasını önleyeceğini belirtti.

Avrupa Konseyi başkanı Herman Van Rompuy ise, krizin Euro bölgesini bir bütün olarak tehdit ettiğini ve zaptedilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu da, anlaşmanın borçlu ülkesi için “yeni bir çağ” anlamına geldiğini söyledi.

Yeni fonun çerçevesi kasım ayında uygulanmaya başlanacak.