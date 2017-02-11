Etraftan Geçenlere Aldırmadan… Arabanın Kaputunda Seks Yaptılar!



İngiltere'nin Manchester şehrinde bir çift, arabanın kaputunun üstünde seks yaparken görüntülendi.İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; görenleri şaşkına çeviren olay, 4 Şubat’ta gündüz vakti yaşandı.Görüntülerde, bir adam, arabanın kaputuna uzanan kadının çorabını çıkarıyor. Kameralara takılan üçüncü adam ise elini kadının yüzünde gezdiriyor.İngiltere’nin meşhur süpermarket zincirlerinden birinin şubesinin hemen girişinde yaşanan olay, Itchie Akhtar tarafından kaydedildi.Akhtar, “Gördüklerimiz karşısında şoke olduk. İzlemek tabii ki komikti fakat kuzenim aracının kirlenmesinden endişe duyuyordu” dedi.Akhtar, olayın 14:00 dolaylarında yaşandığını ve birkaç metre öteden insanların geçtiğini de sözlerine ekledi.