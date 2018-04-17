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Etiyopyalılar Çiğ Et Yeme Alışkanlığından Vazgeçemiyor

Etiyopyalılar yüzyıllardır devam ettirdikleri çiğ et yeme alışkanlıklarından doktorların uyarıları ve ülkede gittikçe yayılan fastfood kültürüne rağmen vazgeçmiyor.

Etiyopyalılar Çiğ Et Yeme Alışkanlığından Vazgeçemiyor

Etiyopyalılar yüzyıllardır devam ettirdikleri çiğ et yeme alışkanlıklarından doktorların uyarıları ve ülkede gittikçe yayılan fastfood kültürüne rağmen vazgeçmiyor.

17 Nisan 2018 Salı 09:16
Etiyopyalılar Çiğ Et Yeme Alışkanlığından Vazgeçemiyor
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Etiyopyalılar yüzyıllardır devam ettirdikleri çiğ et yeme alışkanlıklarından doktorların uyarıları ve ülkede gittikçe yayılan fastfood kültürüne rağmen vazgeçmiyor. Hem kırsalda hem de şehirdeki lokanta, kasap ve barlarda servis edilen çiğ et, ülkeyi ziyaret eden yabancıları şaşırtıyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde garip karşılanabilecek bu yemek kültürü, Etiyopya’da yaşlı, genç, kadın, erkek herkesin ağzını sulandırıyor.

Çiğ et tüketen ve sağlık sorunları yaşayanlar, her ne kadar doktorlar tarafından uyarılsa da aynı zamanda bir “statü ve zenginlik” göstergesi olan bu alışkanlığından vazgeçemiyor.

EN YAYGINI "KİTFO"

Tereyağı ve baharatla marine edilmiş kıymanın acı soslarla servis edilmiş hali olan “kitfo” yemeği, ülkede çiğ etin tüketilme şekillerinden en meşhur ve yaygın olanı.

Sıklıkla teff unundan yapılmış geleneksel injera ekmeğiyle tüketilen kitfo, elle yeniyor. Bu yemek, bazı mekanlarda güney halklarına özgü kocho ekmeğiyle tüketiliyor. 

Sabah, öğle, akşam günün her saatinde tüketilen çiğ etler çoğu zaman da kuşbaşı ve biftek şeklinde yeniliyor.

Etiyopya mutfağının en önemli unsurlarından acı soslar çiğ et tüketiminin olmazsa olmazı. 

“ÇİĞ ETE BAYILIYORUM”

Başkent AddisAbaba’nın merkezi semtlerinden Piazza’da 15 yıldır kasaplık yapan MamushTekalau, AA muhabirine, her kesimden Etiyopyalının dükkanına gelerek çiğ et yediğini söyledi.

Müşterilerin zevklerine göre yağlı, yağsız her türden eti servis ettiğini dile getiren Tekalau, kendisinin de çiğ ete bayıldığını özellikle oruç dönemlerinden sonra büyük bir keyifle bunu tükettiğini ifade etti.

Ortodoks Kilisesi’nin de etkisiyle sebzenin geleneksel mutfakta önemli yer kapladığı ülkede, Hristiyanlar yılın yaklaşık üçte ikisinde hayvansal ürünlerin tüketilmediği uzun oruç dönemleri geçiriyor. 

Oruç dönemlerinin ardından kurbanlar kesen halk, hem evlerinde hem de lokanta ve lokanta benzeri kasaplarda aşırı et yiyor.

“ACI BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜYOR"

Tekalau’nun çalıştığı kasabın müşterilerinden GetahumMekuria da her hafta bu mekana uğrayarak kitfo yiyenlerden. 

Kitfo yemeye daha çok arkadaşlarıyla geldiğini belirten Mekuria, çiğ et tüketmenin hiçbir sağlık problemine yol açmadığını savundu. 

Kuşbaşı eti acı sosa bandırarak yiyen KibromAddis, etin marine edildiği için sağlık problemi yaratmayacağını ve acı sosun tüm bakterileri öldürdüğünü düşünüyor.

Çiğ etin çok lezzetli olduğunu söyleyen Addis, “Özellikle oruç dönemi sonrasında tüm Etiyopyalılar ve tabii ki ben de eti çiğ yemeyi tercih ediyoruz.” dedi.

“ET DEĞİL KÜLTÜRLERİNİ YİYORLAR”

Başkent AddisAbaba'daki özel bir kliniğin direktörü doktor MesafintAbebe, çiğ et yemenin salmonella hastalığına neden olduğunu ifade ederek bu hastalığın kanlı ishale ve kramplara yol açtığını belirtti.

Abebe, “Hastalarımızı çiğ et yememe konusunda uyarıyoruz ancak dinlemiyorlar ve tekrar aynı şikayetlerle geliyorlar.” diye konuştu.
Etiyopya halkının çiğ et yemeyi çok sevdiğini ve fırsat bulduğunda her gün tükettiğini belirten Abebe, “Aslında insanlar çiğ et değil kültürlerini yiyor.” diyerek halkın kendi kültürlerini deneyimlemekten büyük keyif aldığını kaydetti.

Çiğ et tüketme kültürü, tarihçilere göre 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Rivayetler ise bu alışkanlığın savaş sırasında düşmanların nerede olduklarını görmesinden korkan halkın ateş yakmamak için eti çiğ olarak tüketmesiyle ortaya çıktığını söylüyor.

Başkent ve büyük şehirlerde her geçen gün artan fastfood zincirleri ve ülkeye giren yabancı yemek kültürlerinin, uzun yıllar daha Etiyopyalıların yeme içme alışkanlığında hiçbir değişikliğe yol açmayacak gibi gözüküyor.

Son Güncelleme: 17.04.2018 13:39
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