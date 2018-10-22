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Etiyopyalı Hastanın Midesinden 120 Adet Çivi Çıktı

Addis Ababa, 22 Ekim 18 : Etiyopya’da zihinsel engelli olduğu belirtilen bir hastanın midesinden 120 adet çivi çıkarıldığı bildirildi.

Etiyopyalı Hastanın Midesinden 120 Adet Çivi Çıktı

Addis Ababa, 22 Ekim 18 : Etiyopya’da zihinsel engelli olduğu belirtilen bir hastanın midesinden 120 adet çivi çıkarıldığı bildirildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:18
Etiyopyalı Hastanın Midesinden 120 Adet Çivi Çıktı

Addis Ababa, 22 Ekim 18 : Etiyopya’da zihinsel engelli olduğu belirtilen bir hastanın midesinden 120 adet çivi çıkarıldığı bildirildi.

Yerel basında yer alan habere göre, başkent Addis Ababa’daki St. Peter Hastanesi doktorları, rahatsızlanan 33 yaşındaki bir hastanın midesinde yabancı cisimler olduğunu belirledi.

Yaklaşık 2,5 saat süren operasyon sonucu hastanın midesinden 120 çivi, üç iğne, iki kürdan ve iki kırık cam bardak çıkarıldı. 

Zihinsel engelli olduğu belirtilen kişinin hastaneye geldiğinde karnında ağrı hissettiği ve şişkinlik olduğu aktarıldı. 

Cerrah Dr. Dawit Teare, operasyonun başarılı geçtiğini ve hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade etti. 

(AA/ÖZ/YIL)

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