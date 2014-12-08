TÖRENE SUDAN DEVLET BAŞKANI BEŞİR İLE CİBUTİ CUMHURBAŞKANI GULLEH'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Etiyopya'da, etnik gruplar arasındaki "eşitliği" vurgulamak için kutlanan "Etiyopyalı Halklar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Benishangul Gumuz eyaletinin başkenti Asosa'daki törene Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulleh'in yanı sıra Etiyopya'da görevli yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, burada yaptığı konuşmada, ülkede "çok çeşitli millet ve inançların bir arada, eşitlik içerisinde" yaşadığını söyledi.

Gelecek yıl mayıs ayında yapılacak genel seçimlere değinen Desalegn, bunun demokratik ve özgür bir şekilde gerçekleşmesi için hükümetinin kararlı olduğunu belirtti.

Önemli kalkınma projelerinden inşası devam eden Hedasi (Rönesans) Barajı'yla ilgili de bunun Etiyopya ve bölge ülkeleri için faydalı olacağını ifade eden Desalegn, Eritre'nin Etiyopya'nın gelişmesine karşı "engelleyici faaliyet ve çalışmalarının bulunduğunu" savundu.

Başbakan Desagalen, "Hükümetimiz bu çabalara karşı dikkatlidir ve gereken önlemleri almaktadır" dedi.

SUDAN DEVLET BAŞKANI BEŞİR

Sudan Devlet Başkanı Beşir ise konuşmasında iki ülke hükümetlerinin ilişkileri güçlendirmek için çalıştığını vurguladı.

Etiyopya ile Sudan'ın "bölge barışı için" güvenlik iş birliği anlaşması yaptığını aktaran Beşir, iki ülkenin kalkınma ve inşasının iş birliğinden geçtiğini kaydetti.

Etiyopya'nın Diridova kentinde dünyaya gelen Cibuti Cumhurbaşkanı Gulleh de törenlere ikinci kez katıldığını belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Etiyopya'daki çeşitli etnik gruplara ait dans ve folklor gösterileri sahnelendi.

Daha önce Habeşistan adıyla bilinen ülkede, "Etiyopyalı Halklar Günü" yıllardır, kutlanıyor.

Ülke anayasasında 9 yıl önce "Etiyopya'da yaşayan halklar ve etnik gruplar arasındaki eşitliğin kabul edilmesiyle" söz konusu günde resmi törenler yapılıyor.