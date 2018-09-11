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Etiyopya Ve Eritre Sınırdaki Birliklerini Geri Çekiyor

ETİYOPYA BAŞBAKANI ABİY AHMED, İKİ ÜLKE ASKERLERİNİN SINIRDAN ÇEKİLMEYE BAŞLADIĞINI DUYURDU

Etiyopya Ve Eritre Sınırdaki Birliklerini Geri Çekiyor

ETİYOPYA BAŞBAKANI ABİY AHMED, İKİ ÜLKE ASKERLERİNİN SINIRDAN ÇEKİLMEYE BAŞLADIĞINI DUYURDU

11 Eylül 2018 Salı 18:42
Etiyopya Ve Eritre Sınırdaki Birliklerini Geri Çekiyor

ETİYOPYA BAŞBAKANI ABİY AHMED, İKİ ÜLKE ASKERLERİNİN SINIRDAN ÇEKİLMEYE BAŞLADIĞINI DUYURDU

AddisAbaba, 11 Eylül 18 : Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya ve Eritre, yaklaşık 20 yıl sonra gelen barışın ardından sınırdaki askerlerini geri çekmeye başladı.
Sınırdaki birlikleri ziyaret eden Etiyopya Başbakanı AbiyAhmed, başkent AddisAbaba’ya dönüşünde, iki ülkeye ait birliklerin bugün itibarıyla sınırdan çekilmeye başladığını açıkladı.
Eritre Devlet Başkanı IsaiasAfewerki ile bugün iki sınır kapısının açılışını yapan Ahmed, iki ülke askerinin de geride kalan yıllarda büyük acılar çektiğini belirtti.
Etiyopya takvimine göre bugün 2011 yılına girdiklerini hatırlatan Ahmed, "Sınırda iyi bir yeni yıl kutlaması yaptık." diye konuştu.
İki ülke liderinin temmuzda yaptığı karşılıklı ziyaret sonrasında taraflar arasındaki buzlar erimiş, Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu\'na imza atılmıştı. Barış anlaşması sonrası iki ülke büyükelçiliklerini de karşılıklı olarak yeniden açma kararı almıştı.
Eritre\'nin 1993\'te Etiyopya\'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.
Cezayir\'de 2000\'de imzalanan anlaşmanın ardından Etiyopya\'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi üzerine, iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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