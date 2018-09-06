Etiyopya Eritre\'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açtı





AÇILIŞ TÖRENİNE ERİTRE DEVLET BAŞKANI ISAİAS AFEWERKİ VE ETİYOPYA BAŞBAKANI ABİY AHMED KATILDIAddis Ababa, 6 Eylül 18 : Etiyopya, barış anlaşması imzaladığı komşusu Eritre\'deki büyükelçiliğini yaklaşık 20 yıl sonra yeniden açtı.Açılış törenine katılan Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya bayrağını birlikte göndere çekti.Eski İletişim Bakanı Redwan Hussein, Etiyopya\'nın yeni Asmara Büyükelçisi oldu.İki ülke arasındaki ticari ilişkiler de yıllar sonra yeniden başlatıldı.Etiyopya ve Eritre arasındaki buzlar, iki ülke liderlerinin temmuz ayında yaptığı karşılıklı ziyaretlerin ardından erimiş, Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu\'na imza atılmıştı. Anlaşmanın ardından Eritre, Addis Ababa Büyükelçiliğini 20 yıl sonra yeniden faaliyete geçirmişti.Eritre, 1993\'te Etiyopya\'dan bağımsızlığını kazanmıştı. Sınır anlaşmazlıkları nedeniyle iki ülke arasında 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Savaş, 2000\'de Cezayir\'de \'imzalanan anlaşmayla sona ermiş ancak Etiyopya\'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi üzerine iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.ASMARA\'DA ÜÇLÜ ZİRVEBu arada Eritre Devlet Başkanı Afewerki, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Etiyopya Başbakanı Başbakan Ahmed, dün üçlü zirvede bir araya geldi.Afrika Boynuzu\'nun üç liderinin katılımıyla düzenlenen zirvede siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bağların güçlendirilmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın takibi ve ortak iş birliği çabalarının artırılması için üst düzey ortak komite kurulması kararlaştırıldı.(AA/AK/GÜL)