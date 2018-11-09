banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92876
ALTIN
212.846
DOLAR
5.4624
STERLİN
7.1338
EURO
6.1968
Sağanak yağmur geliyor
SAĞNAK YAĞMUR GELİYOR
Ormanlık arazide ölü bulundu
ORMANLIK ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Ötüken'de intihar
ÖTÜKEN'DE İNTİHAR
banner282
Flaş Haber
Ötüken'de intihar
Kapat

Etiyopya\'dan Somali\'ye 41 Yıl Sonra Uçuş

ETİYOPYA HAVA YOLLARI, YAKLAŞIK 41 YIL ÖNCE DURDURDUĞU MOGADİŞU UÇUŞLARINI YENİDEN BAŞLATTI

Etiyopya\'dan Somali\'ye 41 Yıl Sonra Uçuş

ETİYOPYA HAVA YOLLARI, YAKLAŞIK 41 YIL ÖNCE DURDURDUĞU MOGADİŞU UÇUŞLARINI YENİDEN BAŞLATTI

09 Kasım 2018 Cuma 14:38
Etiyopya\'dan Somali\'ye 41 Yıl Sonra Uçuş
ETİYOPYA HAVA YOLLARI, YAKLAŞIK 41 YIL ÖNCE DURDURDUĞU MOGADİŞU UÇUŞLARINI YENİDEN BAŞLATTI
Addis Ababa,  9 Kasım 18 :  Etiyopya Hava Yolları, yaklaşık 41 yıl önce durdurduğu Somali\'nin başkenti Mogadişu uçuşlarını bugün itibarıyla yeniden başlattığını duyurdu. 
Etiyopya Hava Yolları Genel Müdürü Tewolde Gebremariam, yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla Etiyopya\'nın başkenti Addis Ababa ile Somali\'nin başkenti Mogadişu arasında uçuş seferlerinin başladığını belirtti.
Gebremariam, bu uçuşların iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.
Etiyopya\'da Başbakan seçilen Abiy Ahmed, Somali ile ilişkilerini geliştirmek için haziranda Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu\'ya ziyaret etmiş ve iki ülke arasındaki ilişkiler normalleşmeye başlamıştı.
 SOMALİ İLE ETİYOPYA ARASINDA SINIR ANLAŞMAZLIĞI
Somali ordusu, Somalili aşiretlerin yaşadığı Ogaden bölgesini 1977\'de işgal etmiş ve Etiyopya ordusu da karşı saldırıya geçerek Ogaden bölgesini yeniden ele geçirmişti.
Bu çatışmanın ardından iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kesilmiş ve uçuşlar da iptal edilmişti.
Somali ile Etiyopya, 1988\'de barış antlaşması ile sınırın her iki tarafını silahsızlandırmayı kabul etmiş olsa da ihlaller nedeniyle sınır anlaşmazlıkları tam olarak çözülememişti.
(AA/RÇ/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'da Enflasyon Arttı
Yunanistan'da Enflasyon Arttı
Kuzey Kutup Bölgesi Kuşlar İçin Artık
Kuzey Kutup Bölgesi Kuşlar İçin Artık "güvenli Liman" Değil
Dünya Liderleri Pazar Günü Paris'te Toplanacak
Dünya Liderleri Pazar Günü Paris'te Toplanacak
Avustralya'da Her Gün Opioid Kullanımına Bağlı 3 Kişi Ölüyor
Avustralya'da Her Gün Opioid Kullanımına Bağlı 3 Kişi Ölüyor
Norveç Açıklarında Şiddetli Deprem
Norveç Açıklarında Şiddetli Deprem
Güney Kore'de Yatakhanede Yangın: 7 Ölü
Güney Kore'de Yatakhanede Yangın: 7 Ölü
Bm'den
Bm'den "suriye'ye Geri Dönenlerin Öldürülmesi"ne İlişkin Açıklama
Avustralya’da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Avustralya’da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Berlin Duvarı’nın Yıkılışının 29. Yıl Dönümü
Berlin Duvarı’nın Yıkılışının 29. Yıl Dönümü
Butanlı Yapışık İkizler Ameliyatla Ayrıldı
Butanlı Yapışık İkizler Ameliyatla Ayrıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim