Etiyopya\'dan Somali\'ye 41 Yıl Sonra Uçuş





ETİYOPYA HAVA YOLLARI, YAKLAŞIK 41 YIL ÖNCE DURDURDUĞU MOGADİŞU UÇUŞLARINI YENİDEN BAŞLATTIAddis Ababa, 9 Kasım 18 : Etiyopya Hava Yolları, yaklaşık 41 yıl önce durdurduğu Somali\'nin başkenti Mogadişu uçuşlarını bugün itibarıyla yeniden başlattığını duyurdu.Etiyopya Hava Yolları Genel Müdürü Tewolde Gebremariam, yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla Etiyopya\'nın başkenti Addis Ababa ile Somali\'nin başkenti Mogadişu arasında uçuş seferlerinin başladığını belirtti.Gebremariam, bu uçuşların iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.Etiyopya\'da Başbakan seçilen Abiy Ahmed, Somali ile ilişkilerini geliştirmek için haziranda Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu\'ya ziyaret etmiş ve iki ülke arasındaki ilişkiler normalleşmeye başlamıştı.SOMALİ İLE ETİYOPYA ARASINDA SINIR ANLAŞMAZLIĞISomali ordusu, Somalili aşiretlerin yaşadığı Ogaden bölgesini 1977\'de işgal etmiş ve Etiyopya ordusu da karşı saldırıya geçerek Ogaden bölgesini yeniden ele geçirmişti.Bu çatışmanın ardından iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kesilmiş ve uçuşlar da iptal edilmişti.Somali ile Etiyopya, 1988\'de barış antlaşması ile sınırın her iki tarafını silahsızlandırmayı kabul etmiş olsa da ihlaller nedeniyle sınır anlaşmazlıkları tam olarak çözülememişti.(AA/RÇ/FEZ)