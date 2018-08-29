Etiyopya\'daki Etnik Çatışmalarda 14 Kişi Hayatını Kaybetti





OROMİYA VE SOMALİ EYALETİ SINIRINDAKİ ETNİK ÇATIŞMALAR YENİDEN PATLAK VERDİAddis Ababa, 29 Ağustos 18 : Etiyopya\'da Oromo ve Somali etnik grupları arasındaki etnik çatışmalarda dünden bu yana 14 kişi yaşamını yitirdi.AA muhabirinin, Somali eyaletindeki Jigjiga Üniversitesi Hastanesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, eyaletin sınır bölgelerindeki çatışmalarda 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.Ölenlerin hepsinin Somali etnik grubundan olduğu öğrenilirken, çatışmaların sınırdaki iki farklı bölgede yaşandığı belirtildi.Öte yandan, istifa eden eski Somali Eyaleti Başkanı Abdi Muhammed Ömer ve bazı üst düzey yetkililerin gözaltına alınması sonrası eyaletin farklı bölgelerinde halk dün hükümet karşıtı protestolar düzenledi.Etnik ve dini şiddeti körüklemek ve insan hakları ihlalleri şüphesiyle hafta başında başkent Addis Ababa\'da gözaltına alınan Abdi Muhammed Ömer, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.Federal hükümetle yaşadığı anlaşmazlık sonrası istifası istenen ancak istifaya yanaşmayan Abdi Muhammed Ömer, ordunun ay başında eyalete girmesi sonrası görevini bırakmış, yerine Mustafa Ömer yeni başkan olarak getirilmişti.Bölgede Oromo ve Somali etnik grupları arasında yaşanan etnik çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı.(AA/AK/HÖ)