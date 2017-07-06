Etiyopya’da Sel: 5 Ölü

AddisAbaba, 6 Haziran 17 (.): Etiyopya’nın başkenti AddisAbaba’da etkili olan sağanağın yol açtığı sel sebebiyle son 2 günde 5 kişi hayatını kaybetti.

AddisAbaba Yangın ve Acil Durum Önleme ve Kontrol Otoritesi Halkla İlişkiler Uzmanı NegatuMammo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağmurun neden olduğu sel sebebiyle son 2 günde şehrin farklı bölgelerinde 5 kişinin öldüğünü belirtti.

Nifas Silk bölgesinde dereyi geçmek isteyen 4 kişinin sele kapıldığını belirten Mammo, Bole bölgesinde de bir kadının dereye düşüp sürüklendiğini ifade etti.

Mammo, selde büyük ölçüde hasar meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Ülkede mayıs ayından bu yana devam eden sağanak, altyapı yetersizliği sebebiyle başkentteki çok sayıda ev ve iş yerinde hasara neden oldu.

(AA/TUĞ/ŞEB)