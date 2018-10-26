Etiyopya\'da Kadın Devrimi: Bakanlar Kurulunun Yarısı Ve Cumhurbaşkanı Kadın

Addis Ababa, 26 Ekim 18 : Etiyopya\'da bakanlar kurulunun yarısının kadınlardan oluşturulmasının ardından tarihi bir adım daha atıldı. Ülkede bulunan iki meclis de oy birliğiyle diplomat Sahle-Work Zewde’yi ilk kadın cumhurbaşkanı seçti. Zewde, aynı zamanda Afrika kıtasının da tek kadın lideri oldu.

\'Kadın devrimi\' yaşanan Afrika ülkesinde, bir hafta önce de, Başbakan Abiy Ahmed kabinenin yarısını kadın bakanlardan oluşturmuştu.

Zewde, cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından parlamentoda yaptığı konuşmada, “Barış olmayan bir ülkede en çok anneler acı çekiyor. Bu yüzden, annelerimizin hatırına barışı getirmeliyiz” dedi.

Başbakan Abiy Ahmed’in Özel Kalem’i Fitsum Arega, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda “Bizim gibi ataerkil toplumlarda, devletin başına bir kadının getirilmesi sadece geleceği belirlemiyor, aynı zamanda kamusal hayatta kadınlara karar verici olarak söz hakkını da normalleştiriyor.” ifadelerine yer verdi.

Etiyopya\'da sembolik öneme sahip olan cumhurbaşkanı her 6 yılda bir meclis tarafından seçiliyor.

(EURONEWS/FG)