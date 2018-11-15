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Etiyopya\'da İki Etnik Grup Arasında Çatışma: 13 Ölü

Addis Ababa, 15 Kasım 18 (T.AK.): Etiyopya\'nın Oromiya eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Etiyopya\'da İki Etnik Grup Arasında Çatışma: 13 Ölü

Addis Ababa, 15 Kasım 18 (T.AK.): Etiyopya\'nın Oromiya eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:45
Etiyopya\'da İki Etnik Grup Arasında Çatışma: 13 Ölü

Addis Ababa, 15 Kasım 18 (T.AK.): Etiyopya\'nın Oromiya eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

 

Ülke basınında çıkan haberlerde, Oromo ve Somali etnik grupları arasında çıkan çatışmalarda 13 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

 

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edilen haberlerde, yüzlerce kişinin korkudan evlerini terk ettiği kaydedildi.

 

Ülkenin Oromiya eyaletinde zaman zaman etnik çatışmalar yaşanıyor.

 

Son olarak geçen ay, eyalete bağlı Bune Bedele bölgesinde, Amhara ve Oromo etnik grubuna mensup bazı kişiler birbirlerine saldırmış, olaylarda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

 

Oromo ve Amhara halkı, ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede, nüfusun yaklaşık yüzde 35\'ini Oromolar, yüzde 27\'lik kısmını ise Amharalar oluşturuyor.

 

(AA/HUR/ÖK)

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