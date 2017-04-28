Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2017 Cuma 06:18

Etiyopya'da 7,7 Milyon Kişi Gıda Yardımına Muhtaç

Etiyopya'nın bazı eyaletlerinde yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle gıda yardımına ihtiyaç duyan insanların sayısının 5,6 milyondan 7,7 milyona çıktığı bildirildi.

Etiyopya'da 7,7 Milyon Kişi Gıda Yardımına Muhtaç
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Addis Ababa, 28 Nisan 17 (.): Etiyopya'nın bazı eyaletlerinde yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle gıda yardımına ihtiyaç duyan insanların sayısının 5,6 milyondan 7,7 milyona çıktığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı ENA'ya açıklamalarda bulunan Ulusal Afet Risk Yönetimi Komisyonu Sözcüsü Abebe Zewdie, Oromo, Amhara ile Güney Ulusları ve Halkları eyaletlerinin bazı bölgelerinde ciddi su kıtlığı yaşandığını, hasatlarda düşüş olduğunu söyledi.

Acil olarak 432 bin ton gıdaya ihtiyaç olduğunu belirten Zewdie, yardıma muhtaç kişi sayısının ise 5,6 milyondan 7,7 milyona yükseldiğini duyurdu.

Önceki haftalarda Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) ile ortak açıklama yapan komisyon, ülkede ikinci hasat mevsiminde çok az yağış beklendiği belirterek, gelecek aylarda ülkede salgın hastalıkların ortaya çıkmasından korkulduğunu kaydetmişti. Ayrıca bu sebeple 4,4 milyon kişinin ise tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymasından endişe edildiği aktarılmıştı.

Afet Risk Yönetimi Komisyonu Başkanı Mitiku Kassa da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin acil durumlara müdahale etmek için 1 milyar dolarlık talepte bulunduğunu ancak bu miktarın büyük oranda karşılanmadığını dile getirmişti.

Etiyopya son 48 yılın en kötüsü olarak anılan kuraklıktan en çok etkilenen Doğu Afrika ülkelerinden biri olarak biliniyor.

(AA/GÖZ/ŞEB)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paris Belediyesi, "aşk Kilitleri"ni Satıp Sığınmacıları Doyuracak Paris Belediyesi, "aşk Kilitleri"ni Satıp...
Bm'den İran'a Çocuk Suçlulara İdam Kararını Durdurma Çağrısı Bm'den İran'a Çocuk Suçlulara İdam Kararını...
Avustralyalılara Göre Aile İçi Şiddetin Kaynağı Alkol Avustralyalılara Göre Aile İçi Şiddetin Kaynağı...
Ab-brexit Zirvesi Ab-brexit Zirvesi
Almanya'da Camiye Molotof Kokteylli Saldırı Almanya'da Camiye Molotof Kokteylli Saldırı
Makedonya Meclisi’nde Olaylar Makedonya Meclisi’nde Olaylar
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Paris Belediyesi, "aşk Kilitleri"ni...
Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü konumdaki köprülere asılan ve çökme tehlikesi nedeniyle 2015'te kaldırılan...

Haberi Oku