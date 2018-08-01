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Etiyopya Ortodoks Kilisesi yıllar sonra birleşti

Etiyopya Ortodoks Kilisesi yıllar sonra birleşti

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:11
Etiyopya Ortodoks Kilisesi yıllar sonra birleşti

Etiyopya Ortodoks Kilisesi’nin sürgünde yaşayan patriği Abune Merkorios, ikiye bölünen kilisenin birleşmesi için 27 yıl sonra ülkesine döndü.

Komünist Derg rejiminin 1991 yılında yıkılmasının ardından ülkeyi terk eden Merkorios, başkent Addis Ababa’daki Bole Havalimanı’nda büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

ABD ziyaretini tamamlayan Başbakan Abiy Ahmed’le ülkeye dönen Merkorios’un patrikliğini yaptığı kilise ve ülkedeki mevcut kilise geçen hafta yaptıkları anlaşma çerçevesinde birbirleri hakkında verdikleri aforoz kararlarını kaldırmıştı.

Başbakan Ahmed’in girişimleriyle birleşen iki kilise meclisinde Patrik Merkorios ruhani patrik, ülkedeki mevcut Patrik Abune Mathias ise yönetici patrik olarak hizmet edecek.

Göreve geldiği nisan ayından bu yana yurt içi ve dışındaki muhalif ve “küskün” grupları barıştırmaya çalışan Ahmed, ABD’de yaşayan Etiyopya diasporasına "birlik olma ve Etiyopya’ya yatırım yapma" çağrısında bulunmuştu.
 

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Son Güncelleme: 01.08.2018 17:38
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