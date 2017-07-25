Etiyopya'daki 'İsyancı' Hareketten 'Barışçıl' Adım

Etiyopya Başbakanı Haile Mariam Dessalines, Benishangul Gumuz Halkın Kurtuluşu Hareketi'nden (BGPLM) bir grubun ülkedeki kalkınma faaliyetlerine dahil olmak istemesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Etiyopya Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre, Dessalines, isyancı grubu temsil eden 7 kişiyle bir araya geldi. Temsilciler, daha önce Etiyopyalı yetkililere teslim olan isyancı harekete mensup 95 kişinin, ülkedeki kalkınma faaliyetlerine katılmak istediğini ve Nahda (Hedasi) Baraşı projesi ile Benishangul-Gumuz bölgesindeki diğer kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Dessalines de isyancı grubun anayasayı çökertmeye çalışmak yerine barışçıl yollarla siyasi hayata dahil olmak istemesini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Eritre Televizyonu 9 Temmuz'da çoğu Benishangul-Gumuz bölgesinden olmak üzere Etiyopyalı 150 muhalifin Sudan'a sığındığını duyurmuştu.

Etiyopya’nın Eritre tarafından desteklendiğini ileri süren hareket, Sudan ve Eritre sınırında faaliyet yürütüyor. 1953 ile 1993 yılları arasında Etiyopya’ya bağlı olan Eritre, yıllarca süren silahlı çatışma sonrasında 1993 yılında düzenlenen referandumla bağımsızlığına kavuştu. 1998 ve 2000 yılları arasında iki ülke arasındaki savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetti.

İki ülke de sık sık birbirini silahlı isyancılara ve terör gruplarına destek vermekle suçluyor.