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Etiyopya'da Ölünün Üzerine Yatıp Diriltmeye Çalışan "Peygamber" Gözaltına Alındı!

Etiyopya'da 'peygamber' olduğunu iddia eden bir kişi ölüyü diriltebileceğini söyleyip aileye mezarı açtırdı. Ölünün üzerine çıkarak diriltmeye çalışan sözde peygamber, başarısız olunca polis tarafından gözaltına alındı.

Etiyopya'da Ölünün Üzerine Yatıp Diriltmeye Çalışan "Peygamber" Gözaltına Alındı!

Etiyopya'da 'peygamber' olduğunu iddia eden bir kişi ölüyü diriltebileceğini söyleyip aileye mezarı açtırdı. Ölünün üzerine çıkarak diriltmeye çalışan sözde peygamber, başarısız olunca polis tarafından gözaltına alındı.

22 Temmuz 2018 Pazar 20:51
Etiyopya'da Ölünün Üzerine Yatıp Diriltmeye Çalışan "Peygamber" Gözaltına Alındı!

Etiyopya'da Ölünün Üzerine Yatıp Diriltmeye Çalışan "Peygamber" Gözaltına Alındı!

Etiyopya'da 'peygamber' olduğunu iddia eden bir kişi ölüyü diriltebileceğini söyleyip aileye mezarı açtırdı. Ölünün üzerine çıkarak diriltmeye çalışan sözde peygamber, başarısız olunca polis tarafından gözaltına alındı.

Etiyopya'nın Celile kasabasında peygamber olduğunu söyleyen bir kişi, bir ölüyü diriltme girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca gözaltına alındı.

ÖLÜYÜ DİRİLTEBİLECEĞİNİ İDDİA ETTİ

Getayawkal Ayele adlı sağlık çalışanı, bir süre önce ölen Belay Biftu adlı adamın ailesine giderek, Yuhanna İncili'nde geçen, İsa'nın Aziz Lazar'ı ölümünden dört gün sonra mucizevi şekilde diriltmesi öyküsünü anlattı ve aynısını yapabileceğini iddia etti.

 

MEZARDAN ÇIKARTTIĞI ÖLÜNÜN ÜZERİNE OTURDU

Aile, Biftu'nun mezardan çıkarılmasını kabul etti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan "ölü diriltme" seansında Getayawkal Ayele, cesedin üzerine oturarak "Belay, Uyan" diye bağırdı.

ÖLÜ DİRİLMEYİNCE "ÖLÜYÜ RAHATSIZ ETMEKTEN" GÖZALTINA ALINDI

Bazı aile üyelerinin baygınlık geçirdiği seans sonunda ölü dirilmedi. Öfkeli aile üyeleri tarafından dövülmeye başlanan Ayele polis tarafından kurtarıldı. Ancak ölülerin rahatsız edilmesini suç sayan Etiyopya yasalarına muhalefetten gözaltına alındı.

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