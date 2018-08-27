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Etiyopya'da eski eyalet başkanı gözaltına alındı

Etiyopya'da eski eyalet başkanı gözaltına alındı

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:44
Etiyopya'da eski eyalet başkanı gözaltına alındı

Etiyopya ordusunun Somali eyaletinde kontrolü ele geçirmesi sonrası ay başında görevinden istifa eden eski Somali Eyaleti Başkanı Abdi Muhammed Ömer gözaltına alındı.

Etiyopya devlet televizyonunun haberine göre, Ömer, etnik ve dini şiddeti körüklemek ve insan hakları ihlalleri şüphesiyle başkent Addis Ababa'da gözaltına alındı.

Ömer'in gözaltına alınması, Somali Eyaleti Konseyi'nin dün eyaletteki 7 üst düzey yetkilinin dokunulmazlığını kaldırması kararı sonrasında gerçekleşti.

Federal hükümetle yaşadığı anlaşmazlık sonrası istifası istenen ancak görevinden istifa etmeye yanaşmayan Ömer, ordunun ay başında eyalete girmesi sonrası görevini bırakmış, yerine Mustafa Ömer yeni başkan olarak getirilmişti.

Bölgede Oromo ve Somali etnik grupları arasında yaşanan etnik çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

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Son Güncelleme: 27.08.2018 17:03
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