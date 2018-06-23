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Etiyopya'da Başbakan Ahmed'in Katıldığı Mitingde Patlama!

Etiyopya'nın başkenti AddiasAbaba'da, Başbakan AbiyAhmed'in katıldığı mitingde patlama meydana geldiği ve hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Etiyopya'da Başbakan Ahmed'in Katıldığı Mitingde Patlama!

Etiyopya'nın başkenti AddiasAbaba'da, Başbakan AbiyAhmed'in katıldığı mitingde patlama meydana geldiği ve hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 10:55
Etiyopya'da Başbakan Ahmed'in Katıldığı Mitingde Patlama!


Etiyopya'nın başkenti AddiasAbaba'da, Başbakan AbiyAhmed'in katıldığı mitingde patlama meydana geldiği ve hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.
Başbakan AbiyAhmed, AddisAbaba'dakiMeskel Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada patlama meydana geldi.

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Patlamanın ardından korumaları tarafından miting alanından uzaklaştırılan Başbakan Ahmed, daha sonra yaptığı açıklamada "Bu ülkede barış ve birlik istemeyenlerin yol açtığı patlamada birkaç kişi öldü." dedi.
Ahmed, "Bu olay Etiyopya'yı bir araya getirmek istemeyen güçler tarafından başarısız girişimdir. " diye konuştu.
Bazı görgü tanıkları bir kişinin el bombası fırlattığını söylerken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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Son Güncelleme: 23.06.2018 14:08
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