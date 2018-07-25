'Etek altını çekmek' suç haline geliyor

Toplu taşıma, AVM asansörleri gibi kalabalık mekanlarda cep telefonuyla kişinin eteğinin altını çekmek (upskirting) ve genelde bunu canlı yayımlamak bir furya halini alırken kadınların isyanına kulak verilmeye başlandı.

Fransa'da cinsel şiddet ve sokakta tacizle ilgili bir yasa tasarısına 'uygunsuz görüntüler çekmeyi' 30 bin euro para ve 2 yıla kadar hapisle cezalandıran suç haline getiren bir değişiklik eklendi.

SENATO KABUL ETTİ

Ülkede etek altını yasadışı görüntülemenin günlük hayatı engelleyecek kadar yaygınlaştığına dair şikayetler üzerine Fransız Senatosu bu değişiklikleri ezici çoğunlukla kabul etti.