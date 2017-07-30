Estetik Ameliyatla Hiç Tanınmam Zannediyordu

Çin'de 59 yaşındaki Zhu Najuan adlı kadın borçları nedeniyle mahkeme tarafından 25 milyon yuan yani Türk parası yaklaşık 1.5 Milyar ödemeye mahkûm edilince estetik ameliyat yaptırıp yüzünü değiştirdi.Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubei eyaletinin en büyük şehri Vuhan’da eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.Şehirler arası yolculuğu başkalarının pasaportları ile yolculuk yaparak gerçekleştirebilen kadın, yüzünün de tanınmaması ile aylarca kaçmayı başardı.Najuan, Hong Kong’un tam kuzeyinde yer alan Shenzhen kentinde yakayı ele verdi. Polis, 59 yaşındaki kadının yüz estetiği sayesinde 30'larında gösterdiğini kaydetti.