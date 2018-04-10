Esrar yiyen koyunlar köyü birbirine kattı!

Sputniknews’in haberine göre, İngiltere’nin Rhyndypandy köyünde, koyunlar köylüler arasında endişeye yol açtı. Bölge yetkilisi Ioan Richard, esrar yiyen bir grup koyunun köyün içinde büyük hasara yol açtığını söyledi.

Richard “Koyunlar sokaklarda bir o yana bir bu tarafa koşuyor, bahçelere giriyordu, hatta bir tanesi bir eve girip evi berbat etti” dedi.

Bu arada koyunların daha önce yakınlarda bulunan yasadışı bir fabrikaya ait esrar kalıntılarını yemiş olabileceği belirtilirken, Richard ayrıca olayın tekrarlanmaması için polise başvurup kalıntıları yok etmelerini istediklerini söyledi.