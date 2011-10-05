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Esnaf ve Zanaatkarlar Odası DGP ve DP 'yi ziyaret etti.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası , Güven Partisi (DGP) ile Demokrat Parti (DP) yetkilileriyle görüştü.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası DGP ve DP 'yi ziyaret etti.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası , Güven Partisi (DGP) ile Demokrat Parti (DP) yetkilileriyle görüştü.

05 Ekim 2011 Çarşamba 15:05
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası DGP ve DP 'yi ziyaret etti.
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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), siyasi partilere ziyaretleri çerçevesinde bugün Demokrasi ve Güven Partisi (DGP) ile Demokrat Parti (DP) yetkilileriyle görüştü.

KTEZO Başkanı Hürrem Tulga, partilere yaptıkları ziyaretlerde, “sürdürülemeyen ekonomik yapı, kayıt dışılığa karşı yeterli denetimlerin yapılmaması ve plansızlık nedeniyle esnaf ve zanaatkarların ciddi

sıkıntılar yaşadıklarını” anlatarak, “silbaştan noktasına gedik… gelişmeler bizi ciddi olarak kaygılandırıyor” dedi.

Sektörlerin tek tek ele alınarak planlanmasının ve kayıt dışılığa karşı denetimlerin artırılmasının gerekliliği üzerinde duran Tulga, Sosyal Sigortalar Yasa Tasarısı’yla ilgili görüşlerinin dikkate

alınmamasından yakınarak esnafa prim artışına tepkilerini dile getirdi.

Tulga, diğer yandan Oda üzerinde oyunlar oynandığını, Odanın yasal bir kuruluş olduğu ancak bunun görmezden gelindiği ve Odanın bölünmeye çalışıldığını savunarak bunu eleştirdi.

Tulga, “Birlikte mücadele artık kaçınılmazdır” dedi.

ERTUĞRULOĞLU: “ÜLKEDE OTORİTE BOŞLUĞU VAR”

DGP Genel Başkanı Tahsin Ertuğruloğlu, Oda heyetini kabulünde, ülkede otorite boşluğu bulunduğu; partiler üstü bakış ve gayretle sorunların üzerine gitmek ve silbaştan bir yaklaşımla ülkenin rejim

şeklinden başlayarak tüm sektörlerin ayrı ayrı ele alınması gerektiği görüşünü ortaya koydu.

“Ülkeyi gittikçe bölme ve insanları birbirine düşürme süreci yaşıyoruz” diyen Ertuğruloğlu, ülkede dernek, cemiyet enflasyonu bulunduğunu ve halkın giderek bölünmesinin kimseye fayda sağlamadığını

ifade etti.

Ertuğruloğlu, ülkede partisel değil kişisel çıkar temelinde siyaset yapıldığını da ileri sürerek bundan çıkışın palyatif tedbirlerle veya seçimle değil başkanlık sistemiyle mümkün olacağı görüşünü savundu.

DENKTAŞ: “İNANILMAZ BİR HÜKÜMET BOŞLUĞU VAR”

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da, Odanın köklü ve yasal statüye sahip bir kuruluş olduğunu  belirterek bu dururken başka bir oluşuma gidilmesinin kabul edilir olmadığını söyledi.

“Ülkede inanılmaz bir hükümet boşluğu var” diyen Denktaş, hükümetin icraatlarına eleştiriler yönelterek erken seçimin gerekliliğini savundu.

Serdar Denktaş, “gelmiş, geçmiş ve gelecek en kötü hükümet dönemindeyiz” iddiasında bulundu.

Denktaş, Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı’nı incelediklerini belirterek  prim artışıyla sigortaların kurtarılmasının mümkün olmadığı görüşünü ifade etti.

Son Güncelleme: 05.10.2011 15:05
Anahtar Kelimeler:
PartiEsnaf
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