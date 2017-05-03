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Bir Garip “Kaza”!

Dünya:
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03 Mayıs 2017 Çarşamba 17:32

Eskorttan Hamile Kaldı! Adını Öğrenemeyecek

Eskorttan Hamile Kaldı! Adını Öğrenemeyecek
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Erkek Escorttan Hamile Kalan Kadın, Çocuğunun Babasının Kimliğini Öğrenemeyecek
Almanya'da adı açıklanmayan kadın, hamile kaldığı erkek escortun adını öğrenmek için hukuk mücadelesi başlattı. Münih'te görülen davada, yargıç otelin buna mecbur olmadığına hükmetti.

Almanya'da hamile kaldığı erkek eskortun adını öğrenmeye çalışan bir kadın, hukuk mücadelesini kaybetti.

YARGIÇ, OTELİ HAK BULDU

Adı açıklanmayan kadın, Halle kentinde 2010'da 3 gece geçirdiği otelden, nafaka alabilmek için 3 yaşındaki oğlunun babasının kimliğini açıklamasını istiyordu. Fakat Münih'te görülen davada, yargıç otelin buna mecbur olmadığına hükmetti.

AYNI GÜN AYNI İSİMDE 3 KİŞİ VARMIŞ

Kadın, otelin ikinci katında "Micheal" adlı bir adamla birlikte olduğunu söylüyor. Ancak o tarihlerde otelde Michael adlı 3 kişinin daha kaldığı belirtiliyor. Yargıç kararında diğer üç kişinin kişisel bilgilerinin deşifre olabileceğini endişesini dile getirerek "4 Michael'ın da, kişisel bilgilerini, evliliklerini ve ailelerini koruma hakkı" olduğunu söyledi.Temyiz Mahkemesi de kadının başvurusunu kabul etmedi.
Almanya'da mahremiyet haklarıyla ilgili güçlü yasalar mevcut. Uzmanlar bunu, Doğu Almanya'daki komünist rejim sırasında halkın gizli servis tarafından sıkı bir şekilde izlenmesine bağlıyor.


 
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