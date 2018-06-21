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Eskortluğu bırakıp buna başladı!

Eskiden eskortluk yapan Brezilyalı Bia Bliss, cinsel ilişkiden bıkınca işi bırakarak tecrübelerini aktarmak için çiftlere danışmanlık yapmaya başladı.

Eskortluğu bırakıp buna başladı!

Eskiden eskortluk yapan Brezilyalı Bia Bliss, cinsel ilişkiden bıkınca işi bırakarak tecrübelerini aktarmak için çiftlere danışmanlık yapmaya başladı.

21 Haziran 2018 Perşembe 23:05
Eskortluğu bırakıp buna başladı!

Yeni Zelanda'da yaşayan Brezilyalı eski eskort Bia Bliss, yıllarca süren iş hayatını cinsel ilişkiye girme isteği bitince sonlandırdı. 35 yaşındaki kadın, cinsel yaşamları monotonlaşan çiftlerin cinsel yaşamlarını yeniden heyecanlı hale getirmek için danışmalık yapmaya başladı.

"KİMSE BENİM KADAR TECRÜBELİ DEĞİL"

Şartlardan dolayı isteği dışında ilişkiye girmek zorunda kalınca bir süre tüm cinsel isteğini kaybettiğini, hatta artık karşı cinsten kimseye dokunmak dahi istemediğini söyleyen Bia, tecrübelerini farklı bir şekilde kullanmaya karar vermiş. Bia, bir çok cinsel ilişki uzmanın kendisi kadar tecrübesi olmadığı için çiftlere danışmanlık verme konusunda da kendisi kadar başarılı olamadıklarını söylüyor.

ÖĞRENCİLERİNİ MİNİBÜSÜNDE KABUL EDİYOR

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Bia, müşterilerine minibüsünde hizmet verirken bu sayede hem gezme tutkusunu tatmin ettiğini hem de mesleğini yapma şansına kavuştuğunu anlatıyor.

HAFTADA 12 BİN LİRA KAZANIYOR

18 ve 84 yaş arası çoğunluğu erkek olan müşterilerine hizmet veren Bia, amacının daha fazla kadına ulaşmak olduğunu anlatıyor. Bia, bu sayede kazancını üçe katlamayı başardı ve haftada yaklaşık 12 bin lira kazanıyor.

Bia verdiği derslerde, tantrik metotlar deniyor ve cinsel ilişki oyuncakları da kullanıyor.

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