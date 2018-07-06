Eski Pakistan Başbakanı Şerif\'e 10 Yıl Hapis Cezası... “pakistan\'a Dönüp Hapse Gireceğim”



İslamabad, 6 Temmuz 18 : Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Avenfield davası kapsamında 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin para cezası almasıyla ilgili olarak, "Pakistan\'a dönüp hapse gireceğim." dedi.

Şerif, Londra\'da düzenlediği basın toplantısında, Pakistan\'daki Avenfield davası kapsamında aldığı hapis ve para cezasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kendisiyle birlikte 7 yıl hapis ve 2 milyon sterlin para cezasına çarptırılan kızı Meryem\'le birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Şerif, hapse girerek mücadelesini devam ettireceğini söyledi.

Ülkesine döneceğini anlatan Şerif, "Pakistan\'a dönüp hapse gireceğim. Cezalandırılıyorum çünkü Pakistan\'ın 70 yıllık tarihini değiştirmeye çalıştım." dedi.

Kendisine ceza verenleri, Pakistan Anayasasını ihlal etmekle suçlayan eski Başbakan, "Pakistan zincirlerinden kurtulana kadar mücadelem sürecek." diye konuştu.

Şerif, Pakistan\'a ne zaman döneceğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Pakistan\'ın Geo News haber sitesine konuşan Şerif\'e yakın kaynaklar, eski başbakanın 8 Temmuz\'da Pakistan\'a döneceğini iddia etti.

Şerif\'in kardeşi ve partisinin şimdiki lideri Şahbaz Şerif de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararı, kara bir leke olarak nitelendirdi.

Kardeş Şerif, mahkemede on yıllardır bekleyen başka yolsuzluk ve rüşvet davaları olduğunu ancak ağabeyinin davasının öne alındığını iddia etti.

NAVAZ ŞERİF\'E YÖNELİK DAVA

Vergi kaçakçılığı ve kara para aklamak gibi faaliyetleri ifşa eden Panama Belgeleri\'nde yer alan bilgiler ışığında 2017\'de görevden alınan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif için 3 yolsuzluk davası açılmıştı.

Davalardan ilki olan ve bugün sonuçlanan Avenfield davası neticesinde Şerif 10 yıl, kızı Meryem 7 yıl, damadı Muhammed Safdar ise 1 yıl hapis cezası aldı.

İddiaya göre, Şerif, üç oğlu, damadı ve eski Maliye Bakanı İşhak Dar, Londra\'da bulunan Avenfield apartmanından yasa dışı yollarla daireler almıştı. Şerif, mahkemede bu dairelerin kendisine ait olduğunu reddetmiş ve oğullarının daire sahibi olduğunu kabul etmişti.

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, hakkında açılan Avenfield davasından 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

İslamabad\'da görülen "Avenfield" davasının karar duruşmasında, Navaz Şerif, Şerif ile Meryem ve damadı Muhammed Safdar hakkındaki kararlar açıklandı.

Ramazan bayramında Londra\'da tedavi gören eşini ziyarete giden ve hala orada bulunan Şerif ve kızı Meryem, avukatları aracılığıyla mahkemeye, haftaya Pakistan\'a dönecekleri için kararın da haftaya ertelenmesi talebini iletti.

Gün içerisinde üç kere ertelenen kararın son olarak yerel saatle 16.00\'da açıklanması kararlaştırıldı. Şerif 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin cezaya çarptırılırken, kızı Meryem 7 yıl hapis ve 2 milyon sterlin ceza aldı. Mahkemeden 1 yıl hapis cezası alan ve Pakistan\'da bulunan Safdar\'ın kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

Avenfield davası, 2017\'de Anayasa Mahkemesi tarafından görevden uzaklaştırılan Şerif\'in, Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına dayanıyordu.

İddiaya göre, Şerif, üç oğlu, damadı ve eski Maliye Bakanı İşhak Dar, Londra\'da bulunan Avenfield apartmanından yasa dışı yollarla daireler almıştı. Şerif, mahkemede bu dairelerin kendisine ait olduğunu reddetmiş ve oğullarının daire sahibi olduğunu kabul etmişti.

Avenfield davası, Şerif hakkında açılan 3 yolsuzluk davasından karara bağlanan ilki oldu. Diğer iki davanın gelecek aylarda karara bağlanması bekleniyor.

(AA/GÖZ/ÖK)

