Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif Tahliye Edildi





ESKİ PAKİSTAN BAŞBAKANI NAVAZ ŞERİF, KIZI MERYEM NAVAZ VE DAMADI MUHAMMED SAFDAR\'IN ŞARTLI TAHLİYE HÜKMÜYLE TAHLİYE EDİLDİĞİ AÇIKLANDIİslamabad, 19 Eylül 18 (.): Hapisteki eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, kızı Meryem Navaz ve damadı Muhammed Safdar haklarında verilen şartlı tahliye hükmü kapsamında tahliye edildi.Tahliye işlemleri, İslamabad Yüksek Mahkemesi\'nin (IHC) verdiği şartlı tahliye kararının ardından başladı.Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından haklarında açılan Avenfield davasından Şerif\'e 10 yıl, kızına 7 ve damadına 1 yıl hapis cezası veren ve ardından itirazlarını yeniden ele alan IHC, hapis cezasına delil olan belgeleri yetersiz bularak kararı askıya aldı ve şartlı tahliyeye hükmetti.Kararın ardından IHC\'den ayrılan Şerif\'in kardeşi Şahbaz Şerif ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz\'ın (PML-N) önde gelenleri, tahliye işleminin gerçekleşeceği Adiala cezaevine gitti.IHC\'nin tahliye kararının cezaevine ulaşmasının ardından Navaz Şerif ile kızı Meryem Navaz, damadı Muhammed Safdar, şartlı tahliye kapsamında serbest bırakıldı.Mahkeme salonu ve önünde kararı bekleyen PML-N destekçileri kararın ardından Şerif ve ailesini karşılamak için cezaevi önüne giderek, tezahüratlarda bulundu.Şerif ve beraberindekiler, Lahor\'a gitmek üzere cezaevinden ayrıldı.IHC\'nin bundan sonraki süreçte NAB\'ın verdiği hapis kararlarını yeniden gözden geçirip, hükmün geçerli olup olmadığını karara bağlayacağı bildirildi.NAB\'ın bu kararı Anayasa Mahkemesine götürme hakkı olduğu gibi Şerif\'in de yeniden hapis cezasına hükmedildiğinde Anayasa Mahkemesine gitme hakkı bulunuyor.TEMMUZ AYINDAN BERİ CEZAEVİNDEYDİPanama\'da bulunan offshore hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı Panama Belgeleri skandalında 3 çocuğunun adı geçen Şerif, 2017\'de Anayasa Mahkemesi tarafından Başbakanlık görevinden alınmıştı.Kaynağı belli olmayan para elde ederek, bunlarla yatırım ve satın alma yaptığı iddia edilen Şerif hakkında 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı.Davalardan ilki olan Avenfield davası 6 Temmuz\'da sonuçlanmış ve Şerif\'e 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin para cezası, kızı Meryem Navaz\'a 7 yıl hapis ve 2 milyon sterlin para cezası, damadı Muhammed Safdar da 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.İddiaya göre, Şerif, üç çocuğu, damadı ve eski Maliye Bakanı İşhak Dar, Londra\'da bulunan Avenfield apartmanından daireler almıştı. Mahkemede bu dairelerin kendisine ait olduğunu reddeden Şerif, üç çocuğundan ikisinin daire sahibi olduğunu ise kabul etmişti.Davayı yürüten NAB tarafından Şerif, kızı ve damadı hakkında karar 6 Temmuz\'da verilmişti. Bu sırada Pakistan\'da bulunan Safdar tutuklanmış, Londra\'da bulunan Şerif ve kızı ise hapis yatmak için 13 Temmuz\'da ülkeye dönmüştü. Şerif ve kızı Lahor Havalimanı\'na iner inmez gözaltına alınarak, cezaevine götürülmüştü.(AA/TUĞ/ŞEB)