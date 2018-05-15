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Eski Cıa Başkanından Gazze Tepkisi

Ankara, 15 Mayıs 18 : ABD\'de eski Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı (CIA) John Brennan, Gazze\'deki ölümlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun Filistinlilerin haklarına ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyledi.

Eski Cıa Başkanından Gazze Tepkisi

Ankara, 15 Mayıs 18 : ABD\'de eski Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı (CIA) John Brennan, Gazze\'deki ölümlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun Filistinlilerin haklarına ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyledi.

15 Mayıs 2018 Salı 07:48
Eski Cıa Başkanından Gazze Tepkisi

Ankara, 15 Mayıs 18 : ABD\'de eski Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı (CIA) John Brennan, Gazze\'deki ölümlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun Filistinlilerin haklarına ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyledi.
Brennan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Gazze\'deki ölümler, Trump ve Netanyahu\'nun Filistinlerin hakları ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu. Trump, büyükelçiliği Kudüs\'e taşıyarak entrika çevirdi, ABD\'nin barıştırıcı rolünü yıktı. Yeni nesil İsrailliler ile Filistinlilerin barış yolunu bulmak için aşırılıkçıları tecrit etmeleri gerekli." ifadesini kullandı.
Eski CIA Başkanı aynı zamanda, İran nükleer anlaşması konusunda yalan söylediğini belirttiği Trump\'ın, ABD\'nin taahhütlerine olan küresel güvenin altını oyduğunu, en yakın müttefiklerini yabancılaştırdığını, İranlı şahinleri güçlendirdiğini ve Kuzey Kore\'ye nükleer silahlarını tutmak için daha fazla neden verdiğini savundu. Brennan, "Bu delilik, ulusal güvenliğimize bir tehdit." değerlendirmesini yaptı.
Diğer yandan ABD\'de Demokratların önemli isimlerinden ve eski başkan aday adayı Vermont Senatörü BernieSanders da İsrail\'in silahsız göstericilere ateş açmasına tepki göstermişti.
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Twitter hesabından açıklama yapan Sanders, kısa süre içinde çok sayıda Filistinlinin İsrail askerleri tarafından vurulmasına dikkati çekmişti.
ABD Kongresinden Gazze konusunda İsrail\'i eleştiren ilk isim olan Sanders, "Gazze\'de bugün 50\'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 2 bin kişi yaralandı; geçen haftalarda da 41 kişi öldürülmüş ve 9 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Bu sarsıcı bir rakam. Hamas şiddeti, İsrail\'in silahsız göstericilere ateş açmasını meşrulaştırmaz." değerlendirmesini yapmıştı.
Sanders, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs kararını açıkladığı dönemde bu adımın Orta Doğu\'ya barış getirmeyeceğini ifade etmiş ve Trump yönetiminin eleştirmişti.
İsrail güvenlik güçleri, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde 59 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 770\'den fazla Filistinliyi yaraladı.
(AA/AK/ŞEB)
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