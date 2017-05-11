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11 Mayıs 2017 Perşembe 08:26

Eski Brezilya Devlet Başkanı Rüşvet Suçlamasıyla İfade Verdi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Curitiba 13. Federal Mahkemesi Yargıcı Sergio Moro'ya hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili ifade verdi.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Rüşvet Suçlamasıyla İfade Verdi
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Sao Paulo, 11 Mayıs 17 :Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Curitiba 13. Federal Mahkemesi Yargıcı Sergio Moro'ya hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili ifade verdi.

Federal Savcılığa göre, Lula da Silva 2006-2012 yıllarında OAS yapı ve mühendislik şirketinden, devlet petrol şirketi Petrobras'tan menfaat sağlamaları karşılığında sahil kenarında tripleks bir apartman dairesi rüşvet aldı.

Lula da Silva'nın avukatları ifade alma işleminin ertelenmesi talebinde bulundu ancak yüksek mahkeme savunmanın talebini reddetti.

Yargıç Sergio Moro, Silva'nın ifadesinin içeriğinin dışarıya sızmasını önlemek için mahkeme salonuna cep telefonlarıyla girilmesini yasakladı. Daha önce başka bir ceza davasında olumsuz bir deneyim yaşandığı gerekçesiyle cep telefonlarını yasaklayan Moro, iddianame halen gizlilik içindeyken içeriği sızdırılan Odebrecht yöneticilerinin ifadelerine atıfta bulundu.

Federal Otoyol Polisi, dün öğle saatlerine kadar 168 otobüs dolusu, binlerce Lula da Silva taraftarının Curitiba kent merkezine geldiğini bildirdi.

Federal Savcılık, Silva'yı 14 Eylül 2016'da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçladı. 6 gün sonra iddianamenin kabulüyle Lula da Silva sanık oldu. Silva, suçlamaların ilk gününden bu yana rüşveti ve Petrobras'ta OAS şirketini kolladığını reddetti. Silva'nın avukatları Federal Savcılığın şikayetleri destekleyecek hiçbir kanıtının olmadığını iddia etti.

Lula da Silva, 2018'de başkanlığa tekrar seçilmek istediğini açıkladı ancak herhangi bir mahkemede mahkum olur ve karar üst mahkeme tarafından onaylanırsa yasal olarak başkanlık yarışından diskalifiye edilecek. Böylece Silva, hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

(AA/RÇ/FEZ)

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