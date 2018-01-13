Eski polis seri katil çıktı! 18 yılda 84 kişi...

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşayan eski bir polis memurunun, ülkenin son yüzyılda gördüğü en azılı seri katil olduğu ortaya çıktı. Eski polisin 18 yılda 84 kişiyi öldürdüğü sanılıyor

Sibirya’nın doğusundaki Angarsk kentinde 2012’de gözaltına alınan Mikhail Popkov, 22 kadını öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası aldı. Popkov, mahkeme sürecindeki sorgusunda 20 kişiyi daha öldürdüğünü itiraf etti. Popkov’un psikiyatrik kontrolünün ardından akıl sağlığının yerinde olduğu açıklandı.

Ülkenin ücra köşelerinde yıllardır işlenen kadın cinayetlerini araştıran bir yetkili, Popkov’un en az 84 cinayet işlemiş olabileceğini öne sürdü. Yetkili Popkov’un hedef aldığı kadınların yaşlarının 16 ila 40 arasında değiştiğini söyledi. Eğer cinayetler kanıtlanırsa Popkov, Rusya’nın son yüzyıldaki en azılı seri katili olarak tarihe geçecek.