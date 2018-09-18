Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif Cezaevine Döndü

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, eşinin vefatı dolayısıyla aldığı 5 günlük iznin ardından cezaevine döndü.



Şerif, kendisi gibi cezaevinden izinle çıkan kızı Meryem ve damadı Muhammed Safdar ile birlikte Lahor'dan Ravalpindi'deki Adiala Cezaevi'ne gitti.



Londra'da kanser tedavisi gören eşi Begüm Gülsüm Navaz'ın geçen hafta hayatını kaybetmesi üzerine resmi olarak izin verilen Navaz Şerif ile kızı ve damadı, iznin sona ermesinin ardından Lahor'daki Allame İkbal Havaalanı'na yoğun güvenlik önlemi altında getirildi.



Buradan kendisini bekleyen uçakla Ravalpindi'ye getirilen Şerif ve beraberindekiler, yine yoğun güvenlik önlemi ve kurşun geçirmez araçlarla hapishaneye götürüldü.



Bir yıldır kanser tedavisi gören Begüm Gülsüm Navaz, geçen salı Londra'da hayatını kaybetmişti. Navaz'ın cenazesi için ilk tören Londra'daki Regent's Park'ta bulunan Merkez Camisi'nde düzenlenmişti.



Cenaze cuma günü Pakistan'ın Lahor kentine getirilmiş ve buradaki aile mezarlığına defnedilmişti.



Navaz Şerif, cenazeye katılmak için salı akşamı yola çıkmış, verilen 5 günlük izne yolda geçen süreler dahil edilmemişti.



10 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI



Geçmişte 3 dönem başbakan olan Şerif, kaynağı belli olmayan paralarla Londra'daki Avenfield Apartmanı'ndan lüks daireler aldığı iddiasıyla kızı ve damadıyla birlikte hapis cezasına çarptırılmıştı.



Hapis kararı açıklandığında Londra'da eşinin yanında bulunan Navaz Şerif ve kızı haklarında verilen 10 ve 7 yıllık hapis cezasını almak için Pakistan'a dönmüş, damadı Safdar ise Pakistan'da tutuklanarak 1 yıllık hapis cezasını çekmesi için Adiala Cezaevi'ne götürülmüştü.



Şerif, 2017 yılında ismi Panama Belgeleri'nde geçtiği için Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden alınmıştı.



