Eski model kendini astı!

Bir süredir depresyon, stres kontrolü ve alkol tüketimi konularında sorunlar yaşayan eski manken, 12 yaşındaki oğlu tarafından ölü bulundu. Adli tıp, Monica McDermott’un aslında kendisini öldürmek istemediğinin düşünüldüğünü açıkladı.

44 yaşındaki eski manken Monica McDermott, şöhret günlerinin geride kalmasının ardından, depresyon ve stres kontrolü konularında yaşadığı sorunları aşabilmek için alkole sığındı.

Ancak alkol yine çare olmadı ve Monica McDermott zaman geçtikçe batağa saplandı. Aralık ayında 12 yaşındaki oğlu elindeki şampanya şişesini alınca odasına çıkan kadın, kendisini astı. Bir süre sonra odasına çıkan oğlu ambulans çağırsa da, McDermott günler süren yaşam mücadelesinin ardından öldü.



Adli tıp, konu hakkındaki raporunu kamuoyuna yeni açıkladı. Rapora göre, eski model yardım çığlığını İngiltere’nin Cheshire bölgesinden dünyaya duyurmak istiyordu. Uzmanlar, Monica McDermott’un kesin bir şekilde ölmek istediğine dair yeterli bulguyu göremediklerini ifade etti.

Konuyu sayfalarına taşıyan İngiliz gazeteleri, bu tarz sorunlar yaşayan insanlara uzmanlara danışmaları için çağrıda bulundu.