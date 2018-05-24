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Eski İsveç Başbakanı'nın Suikastinde Yeni Gelişme!

1986 yılında öldürülen eski İsveç Başbakanı Palme'nin katilinin, cinayetin görgü tanığı olduğunu söyleyen ve yaklaşık 18 yıl önce kendisini öldüren kişi olabileceği öne sürüldü.

Eski İsveç Başbakanı'nın Suikastinde Yeni Gelişme!

1986 yılında öldürülen eski İsveç Başbakanı Palme'nin katilinin, cinayetin görgü tanığı olduğunu söyleyen ve yaklaşık 18 yıl önce kendisini öldüren kişi olabileceği öne sürüldü.

24 Mayıs 2018 Perşembe 23:15
Eski İsveç Başbakanı'nın Suikastinde Yeni Gelişme!

Eski İsveç Başbakanı'nın Suikastinde Yeni Gelişme! 32 Yıl Sonra Yeni Bulgular Ortaya Çıktı

1986 yılında öldürülen eski İsveç Başbakanı Palme'nin katilinin, cinayetin görgü tanığı olduğunu söyleyen ve yaklaşık 18 yıl önce kendisini öldüren kişi olabileceği öne sürüldü.

İsveç'te yayımlanan Filter dergisi şimdiye kadar yaklaşık 10 bin kişinin sorgulandığı ve 134 kişinin üstlendiği cinayetle ilgili 12 yıllık araştırmasında, finans şirketi çalışanı Stig Engström'ü suikastla ilişkilendiren yeni bulgular ortaya çıktığını duyurdu.

"YERDE KAN GÖRDÜM GİDİP GİTMEME KONUSUNDA TEREDDÜT ETTİM"

Dergiye göre Palme'nin vurulduğu yerin hemen yanındaki Skandia finans şirketinde çalışan Engström, o gece binayı 23.19'da terk etti. İki dakika sonra da Palme vuruldu.

Engström ifadesinde yolda yürürken kaldırımda sırt üstü yatan birini gördüğünü belirterek, "Yerde kan gördüm. Metro istasyonuma gidip gitmeme konusunda tereddüt ettim" demişti.

GÖRGÜ TANIĞININ SİLAH EĞİTİMİ ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Derginin haberinde Stig Engström'ün silah eğitimi aldığı ve saldırıda kullanılana benzer bir tabancaya erişimi olduğu belirtiliyor.

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PALME, MAGNUM'LA VURULMUŞTU

Engström'ün silah koleksiyonu bulunan bir arkadaşının olduğu, bu kişinin Amerikan ordusunda bir süre görev yaptığı ve Magnum marka tabancalara özel ilgisi olduğu kaydediliyor. Palme bir Magnum'la vurulmuştu.

İSVEÇ POLİSİ SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

Polis , daha önce Engström'ü şüpheli olarak görmediğini açıklamıştı. Ancak polisin yakın bir zaman önce Engstörm'ü tanıyan kişilerle yeniden konuştuğu belirtiliyor.

İsveç polis yetkilileri dün 'yeni ipuçları' üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

KARNINA İSABET EDEN İKİ KURŞUNLA KALDIRIMDA CAN VERMİŞTİ

Efsanevi Sosyal Demokrat lider Palme28 Şubat  1986'da başkent Stokckholm'ün merkezinde suikasta uğramıştı.

Gece, karısı Lisbet Palme'yle birlikte sinemadan çıkarken vurulanOlof Palme  karnına isabet eden iki kurşunla kaldırımda can vermişti.

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