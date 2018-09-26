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Eski Fransa Başbakanı, İspanya’da Belediye Başkan Adayı Oldu

Eski Fransa Başbakanı, İspanya’da Belediye Başkan Adayı Oldu

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:31
Eski Fransa Başbakanı, İspanya’da Belediye Başkan Adayı Oldu

Eski Fransa Başbakanı Manuel Valls, İspanya'nın Barcelona kentinin belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladı.


Valls'in adaylığı, farklı bir Avrupa ülkesindeki, önemli bir politik konuma talip olması açısından, eşi görülmedik bir durum olarak değerlendiriliyor.


Manuel Valls, 56 yıl önce İsviçreli olan annesi ve İspanyol olan babası Barcelona'da tatilinde iken bu kentte dünyaya geldi. Ancak sonrasında Fransa'da büyüdü ve siyasete atıldı.


Valls, 2014 ila 2016 yılları arasında, François Hollande'in iktidarında Fransa Başbakanlığı görevini yürüttü.  İspanya'nın ikinci büyük şehrinin belediye başkanlığı için yarışacak olan Valls, henüz adı belirlenmemiş bir anti-milliyetçi oluşumun adayı olacak.


Kentte yapılan bir etkinlikte adaylığını Katalanca konuşarak açıklayan Valls, "Barcelona'nın yeni belediye başkanı olmak istiyorum" dedi.


Manuel Valls, Fransa'daki siyasi görevlerinden de istifa edeceğini duyurdu.


SEÇİM MAYIS 2019'DA
56 yaşındaki Valls'in Fransa'nın politik sahnesinde inişli çıkışlı bir kariyeri oldu. Başbakanlığının ardından 2017 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Sosyalist partinin Cumhurbaşkanı adayı olma çabası başarısızlıkla sonunçlandı.  Bunun üzerine taraf değiştirerek, Emmanuel Macron'un En Marche hareketine katıldı. Ancak seçimi kazanan Macron, Valls'in başbakanlık isteğini reddetti. İspanya'nın politik olarak çalkantılı olan Katalonya bölgesinin başkenti Barcelona'da belediye başkanlığı seçimleri 26 Mayıs 2019'da yapılacak.
 

Son Güncelleme: 26.09.2018 15:40
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