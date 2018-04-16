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Eski FBI Direktörü Comey Kitabında Trump'ı Hedef Aldı

Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, “Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik” isimli kitabında, Başkan Donald Trump’ı hedef aldı.

Eski FBI Direktörü Comey Kitabında Trump'ı Hedef Aldı

Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, “Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik” isimli kitabında, Başkan Donald Trump’ı hedef aldı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 19:28
Eski FBI Direktörü Comey Kitabında Trump'ı Hedef Aldı
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 Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, “Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik” isimli kitabında, Başkan Donald Trump’ı hedef aldı.

Görevine Mayıs 2017’de Başkan Trump tarafından son verilen Comey, bu ay yayınlanan kitabında Başkan Trump’ın “ahlakiliğini” sorguladı.

Yaklaşık 300 sayfalık kitapta Trump’ın ABD Başkanlığını “Orman yangınına” benzeten Comey, Trump için “Bu Başkan ahlaksız, gerçeklere ve kurumsal değerlere bağlılığı yok.” ifadesini kullandı.

Comey’in kitabında, Başkan Trump’la çalışmanın yanındakiler için nasıl bir psikolojik baskı oluşturduğuna farklı örnekler vererek sıkça vurgu yapıp, Başkanın çevresindeki isimlere hakaretler ettiğini iddia etti.

Başkan Trump’ın da katıldığı bir toplantıya dair duygularını paylaşan Comey, kitabında, şu görüşlere yer verdi:

“Sessiz halkanın rızası. Patron mutlak bir şekilde kontrol ediyor. Sadakat yeminleri. Dünyaya biz ve onlar olarak bakıyor. Küçük-büyük her şey hakkında yalan söylüyor. Bazı organizasyonların sadakat kodları onları ahlakiliğin ve gerçeğin üstünde bir yere koyuyor."

Kitabında sıkça Trump’ın “yalan söylediğine” yönelik iddialarda bulunan Comey, Trump’ın ABD Başkanı olmasının ülkenin “değerlerine” aykırı olduğunu belirtti.

Comey, “Ülkemiz adına tehlikeli bir zamandan geçiyoruz. Siyasi olarak en basit doğrular çarpıtılıyor. Gerçekler olarak halka sunulanlar şüpheli, yalan normalleştiriliyor ve ahlaksızlık görmemezlikten geliniyor.” değerlendirmesinde bulundu. 

Başkan Trump'ın görünüşü hakkında adeta dalga geçercesine yorumlarda bulunan Comey, Trump'a yönelik, şunları aktardı:

"Suratı biraz portakala benziyor, gözlerinin altında parlak bir yarım ay gibi beyazlık var, sanki güneşlenirken o bölgeler kapatılmış gibi. Saçları peruk, parlak sarı. Ellerini ilk gördüğümde ölçülerine takılmıştım, benimkinden küçüktü ama çok anormal değildi."

Yaklaşık 1 milyon adet basıldığı belirtilen Comey'in kitabı, yayına girmeden önce 200 bin adet ön sipariş almıştı.

Comey'in kitabına özellikle Demokratlar tarafından destek yazıları kaleme alınırken, kitapta birçok bölümde Trump'ı aşağılayan değerlendirmelerden dolayı ciddi eleştirilere de muhatap olduğu dikkati çekiyor.  

ABD'de toplam üç farklı hükümetle çalışan Comey, Başkan Barack Obama tarafından FBI'ın başına getirilmiş, fakat daha sonra Rusya'nın Trump'ın seçim kampanyasına destek verdiği yönündeki iddiaları soruştururken Başkan Trump tarafından işine son vermişti. 

Son Güncelleme: 16.04.2018 22:38
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