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Eski CIA başkanlarından Trump’a kınama

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski CIA Başkanı Brennan’ın gizli belgelere erişimini iptal etmesine, eski CIA başkanları ve üst düzey istihbarat yetkililerinden sert tepki geldi.

Eski CIA başkanlarından Trump’a kınama

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski CIA Başkanı Brennan’ın gizli belgelere erişimini iptal etmesine, eski CIA başkanları ve üst düzey istihbarat yetkililerinden sert tepki geldi.

19 Ağustos 2018 Pazar 12:03
Eski CIA başkanlarından Trump’a kınama

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski CIA Başkanı Brennan’ın gizli belgelere erişimini iptal etmesine, eski CIA başkanları ve üst düzey istihbarat yetkililerinden sert tepki geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski CIA Başkanı John Brennan’ın gizli belgelere erişim hakkını iptal etmesi, eski CIA yöneticileri ve üst düzey istihbarat yetkilileri arasında tepkiyle karşılandı.Aralarında CIA'in eski başkanları Robert Gates, George Tenet, Porter Goss, Leon Panetta ve David Petraeus'un bulunduğu isimlerin imzası ile Cuma günü yayınlanan açıklamada Trump’ın aldığı bu karar sert bir dille eleştirildi.

Açıklamada, “Başkan’ın John Brennan'a yönelik tutumu ve eski yetkililere karşı benzer adımlar atma tehdidi, kimin gizli belgelere erişimi olup olmayacağından ziyade ifade özgürlüğünün baskı altına alınması girişimidir” ifadesi kullanıldı.

Trump’ın Brennan'a yönelik tutumunun "uygunsuz" ve "derin üzüntü verici” olarak nitelendirildiği açıklamada, "Gizli belgelere erişime yönelik izin ve iptallerin bu şekilde siyasi bir araç olarak kullanıldığına şimdiye kadar hiç tanık olmamıştık" denildi.

Açıklamayı imzalayanlardan eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper ve CIA’ın eski başkanlarından Michael Hayden'ın, gizli belgelere erişimi iptal edilecekler listesinde bulunduğu belirtiliyor. ABD'de eski istihbarat yöneticilerinin çoğu danışmanlık yapmayı sürdürdüğü için gizli belgelere erişim hakkı bulunuyor.

Trump'ın Brennan'a yönelik kararı

ABD Başkanı Trump, geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrasında kendisini “vatan hainliğiyle” suçlayan CIA eski Başkanı Brennan’ın gizli belgelere erişimini iptal etme kararı almıştı. Trump açıklamasında, Brennan'ı "internette ve televizyonda ABD yönetimi hakkında temelsiz ve çirkin iddialar savurmak" ve "hoyrat çıkışlar” yapmakla suçlamıştı.

Eski CIA Başkanı Brennan, gizli belgelere erişiminin iptal edilmesi kararı üzerine, Trump'ı "ifade özgürlüğünü bastırmaya ve kendisini eleştirenleri cezalandırmaya çalışmakla” suçlamıştı.

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Son Güncelleme: 19.08.2018 13:09
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