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Eşinin her hafta para istemesinden bıktı, ölü taklidi yaptı

Honduras'ta bir adam, eşinin her hafta kendisinden para istemesinden bunalınca çareyi ölmekte buldu. Fakat Honduraslı adam, intihar etmek yerine ölü taklidi yaparak eşinin taleplerinden kurtulabileceğini düşündü.

Eşinin her hafta para istemesinden bıktı, ölü taklidi yaptı

Honduras'ta bir adam, eşinin her hafta kendisinden para istemesinden bunalınca çareyi ölmekte buldu. Fakat Honduraslı adam, intihar etmek yerine ölü taklidi yaparak eşinin taleplerinden kurtulabileceğini düşündü.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:49
Eşinin her hafta para istemesinden bıktı, ölü taklidi yaptı

Honduras, bir garip aşkı konuşuyor… ABD’ye göçmen olarak giden ve orada kazandığı parayı Honduras’taki ailesine gönderen Danny Gonzalez, her hafta eşinin kendisinden para istemesinden bıktı. ABD’de yaşayan Danny, eşiyle iletişimini koparmak için ise ilginç bir yöntem izledi.

Danny, eşinin kendisiyle her hafta sadece cumartesi günleri konuştuğunu söylerken, “Cumartesi günü para göndermemi, cep telefonu göndermemi istiyor. Sonra bütün hafta boyunca hiç aramıyor” diyor. Bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirse de Honduras’ın güneyindeki Saba’da yaşayan eşinin taleplerinin devam etmesi üzerine çareyi ölmekte buldu.

Danny'nin bazı fotoğraf karelerinde güldüğü görülüyor.

Danny’nin bazı fotoğraf karelerinde güldüğü görülüyor.

Honduraslı Danny, burnuna ve ağzına pamuk tıkayarak kendisini ölmüş gibi gösterdiği fotoğrafları çekti ve daha sonra bunu bir mesajda eşine bildirdi. Mesajda Danny’nin kanser ve astımdan öldüğü ifade edilirken yerel basında çıkan haberler sonrasında ise gerçek ifşa oldu.

Danny, fotoğraflarda evinin yatağında iki yastık üzerinde keyif yaparken görülüyor.

Danny, fotoğraflarda evinin yatağında iki yastık üzerinde keyif yaparken görülüyor.

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflarda sözde morgda olması gereken Danny’nin üzerinde bir kılıf olan yastık ve yatakta yattığı görülmesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Danny’nin fotoğraflardan birinde güldüğünü fark eden yakınları, 27 yaşındaki adamın yalan söylediğini fark etti. Honduras televizyonu TV Sur’a konuşan Danny, “Eşim benden her hafta para istiyor. Cumartesi günü arıyor ve önceki haftadan daha çok para talep ediyor. Bana başka bir şey sormuyor ya da hiç fotoğraf göndermiyor. Benden hep telefon istiyor. Ona 6 tane gönderdim fakat hepsini kaybediyormuş” dedi.

Danny’nin öldüğüne dair haberi televizyondan izleyen ailesinin fenalık geçirdiği fakat gerçeği öğrendikten sonra rahatladıkları açıklandı.

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