Eşinin Cesediyle 6 Gün Bunu Yaptı!

6 gün eşinin cesediyle uyudu



İngilterenin Derby kentinde yaşayan Russell Davisonın 50 yaşındaki eşi Wendy Davison, geçtiğimiz 21 Nisanda rahim kanserinden hayatını kaybetti. Eşinin cansız bedenini hastaneye teslim etmek istemeyen Russell Davison bunun yerine altı gün boyunca eşinin cesediyle uyudu.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar bir anda ülkede olay olunca açıklama yapmak durumunda kalan Davison, eşinin cesedinin morga kaldırılmasını istemediğini ve bu davranışıyla, ölüme ilişkin tutumları değiştirmek istediğini söyledi.Davison, ölümün toplumda bir tabu olarak görüldüğünü ve hiç kimsenin konuşmak istediği bir konu olduğunu söyleyerek Eşimin morga götürülmesini ve cenaze işleri ile ilgilenen kişilere teslim etmeyi istemedim. Ona toprağa verilinceye kadar bakabileceğimizi düşündüm. Yatak odamızda yatırdım ve böylece onun yanında uyuyabildim diye konuştuEşinin 10 yıl önce kanser teşhisi konduğunda hastalığı ile ilgili doğal bir yaklaşım almaya karar verdiklerini söyleyen Davison, Eşimin sağlığını doktorlara bırakmadık, kendi araştırmamızı yapmak istedik. Kemoterapiyi reddettik ve eşimin ömrünü uzatabildik diye konuştu.