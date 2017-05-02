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02 Mayıs 2017 Salı 19:06

Eşini Kaybeden Kadın Eski Düğün Fotoğrafına Bakınca Şoke Eden Gerçekle Karşılaştı

Eşini Kaybeden Kadın Eski Düğün Fotoğrafına Bakınca Şoke Eden Gerçekle Karşılaştı
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Eşini Kaybeden Kadın Eski Düğün Fotoğrafına Bakınca Şoke Eden Gerçekle Karşılaştı
İngiltere'de geçen yıl eşini kanserden kaybeden Emma Cotillard, eski düğün fotoğrafına baktığında şoke eden bir görüntüyle karşılaştı.

İngiltere’de yaşayan Emma Cotillard geçen yıl mayıs ayında eşi Justin Cotillard’ı kansere kurban verdi. Eşinin hasta olduğu dönemde 7 aylık hamile olan kadın bir anda gelen hastalık sonrası ne yapacağını şaşırmıştı. Doktorlar da Justin’nin beyninde tümör olduğunu anlayamamıştı.

29 yaşındaki eşini toprağa veren Emma, daha sonra düğün fotoğraflarına baktığında eşinin suratının sağ kısmının daha çökük olduğunu fark etti. Kanserin dışarıdan bile anlaşılması genç kadının hüznünü ikiye katladı fakat iş işten geçmişti.

Emma, eşinin başına gelen trajik olayı sosyal medya aracılığıyla duyurdu. İnsanları, konu hakkında daha duyarlı ve bilinçli olmaya davet etti.


 
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