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Eşimi kaçırdılar, öldürecekler

12 Kasım Cumartesi akşamı eşine attığı mesajda,'Birkaç işim var halledip geleceğim' dedi ve geri dönmedi

Eşimi kaçırdılar, öldürecekler

12 Kasım Cumartesi akşamı eşine attığı mesajda,'Birkaç işim var halledip geleceğim' dedi ve geri dönmedi

17 Kasım 2011 Perşembe 12:48
Eşimi kaçırdılar, öldürecekler
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EŞİNİN ÇIĞLIKLARI DİNLETİLİYOR… 

Eşinin bir veya birkaç kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden Hasan Çelikten, Bahar Çelikten'e işkence yapıldığını ileri sürdü. Hasan Çelikten, 'Eşime işkence yapıyor ve telefon açarak çığlıklarını

dinletiyorlar, Bahar'ın hayatı tehlikede. Onu öldürecekler' dedi


ÇOCUKLARIM ÖKSÜZ KALDI…

Çelikten, iki yıl önce tanıştığı eşi Bahar Çelikten ile bir buçuk yıl önce evlendiklerini ve evliliklerinden 8 aylık bir erkek bebeklerinin olduğunu söyledi. Bahar Çelikten'in bir önceki evliliğinden de 3 yaşında bir kız çocuklarının olduğunu ifade eden Hasan Çelikten, 'Çocuklarımız öksüz kaldı' dedi

MUTLAKA KAÇIRILMIŞTIR… 

Israrla eşinin kaçırıldığını iddia eden Hasan Çelikten, 'eşimin kendi isteği ile gitmiş olması mümkün değil. Bahar bana ve çocuklarına çok düşkündü' diye konuştu

Girne'de ikamet eden 27 yaşındaki Hasan Çelikten, eşinin kaçırıldığını iddia ederek, işkence yapıldığını ileri sürdü. Cep telefonuna gelen mesajları Havadis'e açan Çelikten, 'Eşime işkence yapılıyor. Polise de gittim ama beni dinleyen yok' dedi.

Hasan Çelikten, 21 yaşındaki eşi Bahar Çelikten'in en son 12 Kasım 2011 tarihinde saat 19.30 raddelerinde 'birkaç işinin olduğunu ve kendisini merak etmemesini' ifade eden bir mesaj attığını ve bir daha geri dönmediğini söyledi.

Mesajın üzerinden saatler sonra Girne Adli Şube Müdürlüğü'ne giderek eşinin kaybolduğunu beyan ettiğini ileri süren Hasan Çelikten, şubede görevli polislerden aldığı cevap karşısında şoke olduğunu söyledi.

Hasan Çelikten'in iddiasına göre, polis, 'Bahar Çelikten'in reşit olması nedeniyle işlem yapamayacaklarını' ifade ederek kayıp ihbarını değerlendirmeye almadı.

Bahar Çelikten'in bir veya birkaç kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden Hasan Çelikten, eşine işkence yapıldığını ileri sürdü.

'Karımı jiletliyorlar'
Hasan Çelikten, eşini kaçıran kişi veya kişilerin işkence yaptığını ve işkence esnasında kendisine telefon açarak çığlıklarını dinlettiklerini iddia etti. İşkence eyleminin ardından atılan mesajda da hakaret içerikli sözlerle, daha fazlasını isteyip istemediğini sorduklarını kaydetti.

Hasan Çelikten, önceki gece eşinin mesaj attığını ve 'bana işkence yapıyorlar, dövüyorlar ve kollarımı jiletliyorlar. En son koluma jiletle 'F' harfi çizdiler. Eğer dönemezsem çocuklarıma iyi bak' dediğini dile getirdi.

'Çocuklarımız öksüz kaldı'
Hasan Çelikten, iki yıl önce tanıştığı eşi Bahar Çelikten ile bir buçuk yıl önce evlendiklerini ve evliliklerinden 8 aylık bir erkek bebeklerinin olduğunu söyledi.

Bahar Çelikten'in bir önceki evliliğinden de 3 yaşında bir kız çocuklarının olduğunu ifade eden Hasan Çelikten, 'çocuklarımız öksüz kaldı' diyerek, bir an önce eşinin bulunması için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

'Bizi asla terk etmez'
Hasan Çelikten, evliliğinin oldukça iyi gittiğini ve hiç sorun yaşamadıklarını ileri sürdü. Bahar Çelikten'in kaçırılmadan önce herhangi bir tehdit aldığına ihtimal vermediğini belirten Hasan Çelikten, 'tehdit edilseydi Bahar belli ederdi. Her şey yolunda ve tavırları gayet normaldi' dedi.

Israrla eşinin kaçırıldığını iddia eden Hasan Çelikten, 'eşimin kendi isteği ile gitmiş olması mümkün değil. Bahar bana ve çocuklarına çok düşkündü' şeklinde konuştu.

Çaresiz koca Hasan Çelikten, eşine olan güvenini, 'bizi asla terk etmez' şeklinde konuşarak ifade etti.

Son Güncelleme: 17.11.2011 12:48
Anahtar Kelimeler:
BaharMesajHasanKaçırılma
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