Esed Rejiminin İdlib\'e Saldırıları Binlerce Aileyi Göçe Zorladı

SURİYE\'NİN KUZEYBATISINDAKİ İDLİB\'DE ATEŞKESİN KORUNMASI İÇİN VARILAN SOÇİ MUTABAKATINI İHLAL EDEN BEŞŞAR ESED REJİMİ VE DESTEKÇİLERİNİN SALDIRILARI NEDENİYLE BİNLERCE AİLE İÇ BÖLGELERE GÖÇ ETTİ

İdlib, 1 Aralık 18 : Suriye\'deki BeşşarEsed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen, İdlib ilindeki sivil yerleşimlere devam eden saldırıları en az 5 bin 360 ailenin daha güvenli bölgelere göç etmesine yol açtı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere son bir haftadır topçu ve roket saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor.

Rejim ve destekçilerinin İdlib\'in güneydoğusunda ateşkes kapsamındaki sivil yerleşimlere son bir haftadır hedef aldığı bölgelerde binlerce aile nisbeten daha güvenli gördükleri iç bölgelere göç etti.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib\'in güney doğusundaki Cercenaz beldesi ile Al-Tuh köyüne aralıksız düzenlenen saldırılar sonucunda bölge halkı daha güvenli yerleşimlere göç etti." dedi.

Hac Yusuf, sivil savunma ekiplerinin gece saldırılardan kaçarak evlerini terk edenlere yönelik yardım çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

5 BİN 360 AİLE EVİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Ülkenin kuzeyinde sivillerin yardımına koşan "Kuzey’deki Müdahale Koordinatörleri" isimli STK\'nın sivillerin söz konusu bölgelerden göçlerine ilişkin AA ile paylaştığı rakamlara göre, son bir haftada Cercenaz\'den 2 bin 660, Al Tüh köyünden ise 2 bin 700 olmak üzere toplam 5 bin 360 aile daha güvenli olan İdlib\'in çeşitli yerleşimlerine göç etti.

ESED REJİMİNİN SALDIRILARINDA 5 SİVİL YARALANDI

Öte yandan gece geç saatlerde İdlib’in güney kırsalına bağlı Al Tuh köyüne düzenlenen saldırıda 5 sivil yaralandı, bölgedeki okullarda eğitime ara verildi.

Soçi mutabakatının 17 Eylül\'de imzalanmasından bu yana rejimin saldırılarında toplam 33 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim\'de ağır silahlarını çekmişti.

(AA/AK/ŞEB)