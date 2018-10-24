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Esed Rejimi Soçi Mutabakatını İhlal Etmeye Devam Ediyor

ESED REJİMİ VE DESTEKÇİSİ YABANCI TERÖRİST GRUPLAR, SURİYE\'NİN İDLİB İLİNDEKİ ATEŞKESİN KORUNMASI İÇİN VARILAN MUTABAKATA RAĞMEN BÖLGEYE TOPÇU ATIŞLARINI SÜRDÜRÜYORİdlib, 24 Ekim 18 : Suriye\'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'ne topçu atışlarına devam ediyor. Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Lazkiye ilinin kırsalı, İdlib\'in güneyi, Halep\'in batısı ve...

Esed Rejimi Soçi Mutabakatını İhlal Etmeye Devam Ediyor

ESED REJİMİ VE DESTEKÇİSİ YABANCI TERÖRİST GRUPLAR, SURİYE\'NİN İDLİB İLİNDEKİ ATEŞKESİN KORUNMASI İÇİN VARILAN MUTABAKATA RAĞMEN BÖLGEYE TOPÇU ATIŞLARINI SÜRDÜRÜYORİdlib, 24 Ekim 18 : Suriye\'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'ne topçu atışlarına devam ediyor. Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Lazkiye ilinin kırsalı, İdlib\'in güneyi, Halep\'in batısı ve...

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:31
Esed Rejimi Soçi Mutabakatını İhlal Etmeye Devam Ediyor

ESED REJİMİ VE DESTEKÇİSİ YABANCI TERÖRİST GRUPLAR, SURİYE\'NİN İDLİB İLİNDEKİ ATEŞKESİN KORUNMASI İÇİN VARILAN MUTABAKATA RAĞMEN BÖLGEYE TOPÇU ATIŞLARINI SÜRDÜRÜYOR

İdlib, 24 Ekim 18 : Suriye\'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'ne topçu atışlarına devam ediyor.
Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Lazkiye ilinin kırsalı, İdlib\'in güneyi, Halep\'in batısı ve Hama\'nın kuzeyi ile batısındaki köylere yönelik topçu saldırılarını düşük yoğunlukta sürdürüyor.
Esed rejimi, Lazkiye’nin Kürt dağı, Hama\'nın Sermanin, Latamne, İdlib\'in Bıdama ilçesi ve Naciyye, Halep\'in batısındaki Raşidin, Kefer Hamra, Mansura bölgelerine zaman zaman topçu atışları düzenliyor.
İdlib, Suriye iç savaşında en yoğun çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olduğu için, 4-5 Mayıs\'taki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri, 4 milyon sivilin barındığı İdlib\'e saldırılarını sürdürdü. Son dönemde rejim güçlerinin İdlib\'i ele geçirmek üzere yığınak yapması, uluslararası camia nezdinde endişe uyandırdı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül\'de Soçi\'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'ndeki ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.
Mutabakat, İdlib\'de sivillere güven ve umut aşıladı. Şimdiye kadar 80 binin üzerinde sivil evine geri döndü.
(AA/AK/HÖ)
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