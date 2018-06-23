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Esed rejiminin Dera'ya saldırıları sınır hatlarına göç başlattı!

Suriye'de Esed rejimi ve İranlı güçlerin ülkenin güneyindeki Dera'ya başlattıkları operasyon sonucu bombardımanlardan kaçan on binlerce sivil, Golan tepeleri sınırına göç ediyor.

Esed rejiminin Dera'ya saldırıları sınır hatlarına göç başlattı!

Suriye'de Esed rejimi ve İranlı güçlerin ülkenin güneyindeki Dera'ya başlattıkları operasyon sonucu bombardımanlardan kaçan on binlerce sivil, Golan tepeleri sınırına göç ediyor.

23 Haziran 2018 Cumartesi 15:12
Esed rejiminin Dera'ya saldırıları sınır hatlarına göç başlattı!

Esed rejiminin Dera'ya saldırıları sınır hatlarına göç başlattı

Suriye'de Esed rejimi ve İranlı güçlerin ülkenin güneyindeki Dera'ya başlattıkları operasyon sonucu bombardımanlardan kaçan on binlerce sivil, Golan tepeleri sınırına göç ediyor.

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İranlı güçler, 20 Haziran'da ülkenin güneyindeki Dera ilinde muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Dera'da saldırıların başlamasının ardından, binlerce aile Dera'nın kuzey ve doğu kırsallarından kaçarak ülkenin güneyinde nispeten daha güvenli olan sınır hatlarına yöneldi.

Yerleşim olmayan bölgede zorlu şartlarda yaşıyorlar

Havadan çekilen görüntülerde, onlarca ailenin, göç ettikleri bölgelerde yerleşimin olmaması nedeniyle kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda sıcak havalardan korunmaya çalıştığı görüldü.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller, içecek su ve kalacak yer bulmakta zorluk yaşıyor.

"Uçaklardan kaçarak buraya sığındık"

Dera'da bulunan 45 yaşındaki Um Fatma, "Çocuklarımla buraya kaçtık. Güneşin altında, aç, susuz yaşıyoruz. Çevremizde hiçbir şey yok. Uçaklardan kaçarak buraya sığındık" dedi.

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Sivil toplum kuruluşlarına seslenen Um Fatma, "Bize yardım etsinler, güneşten korunacak çadır istiyoruz. İçecek su yok. Kendimizi toplamamız için yardımlar bekliyoruz" diye konuştu.

Ebu Muhammed de rejimin yoğun saldırıları yüzünden göç ettiklerini söyleyerek, "Sınırdayız, çocuklar, yaşlılar hepsi burada. Herkes saldırılardan dolayı burada. İnşallah muhalifler rejimin ilerlemesini engeller. Allah yardımcıları olsun" dedi.

Ürdün'den "sınıra yaklaşmayın" uyarısı

Öte yandan güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ürdünlü üst düzey yetkiler, son gelişmelerin ardından askeri muhaliflere uyarıda bulundu.

Kaynaklar, Ürdün-Suriye sınır hattına yakın bölgelere göçlerin yapılmaması konusunda yetkililerin muhalifleri uyardığını ve sınır hattına yaklaşan kalabalığı tehdit olarak göreceklerini ilettiğini kaydetti.

Yetkililerin, sığınmacıları sınıra 6 kilometreden fazla yaklaşmamaları için uyardığı öğrenildi.

Dera, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu dört gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.

Rusya ve ABD, iki ay sonra Dera'yı bu kapsamdan çıkararak ayrı bir güvenli bölge ilan etmişti.

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